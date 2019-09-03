Общество

Проект «Чистая деревня», разработанный под эгидой псковского Молодежного парламента, стал победителем первого областного конкурса местных инициатив среди ТОС

Проект территориальных общественных самоуправлений (ТОС), разработанный членом Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Антоном Никулиным, вошёл в число победителей первого конкурса проектов местных инициатив среди ТОС. Проект называется «Чистая деревня» и предусматривает в деревне Щиглицы Логозовской волости Псковского района организацию раздельного сбора мусора и обустройство контейнерной площадки для коммунальных отходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Именно с идеей создания территориального общественного самоуправления в своём родном посёлке я пришёл в Молодёжный парламент – представлял этот проект на конкурсном отборе. В итоге мы зарегистрировали первый в регионе ТОС в форме некоммерческой организации со статусом юридического лица. Благодаря ТОС уже удалось решить несколько проблем в нашем населённом пункте.Теперь идём дальше – под наш проект «Чистая деревня» получили из областного бюджета 141 тысячу рублей на оборудование современной контейнерной площадки», - рассказал Антон Никулин.

По словам активиста, о раздельном сборе мусора в Щиглицах раньше даже не слышали. Чтобы внедрить этот опыт в посёлке будет установлен сетчатый контейнер для пластика, а для местных жителей члены ТОС проведут несколько специальных занятий по раздельному сбору мусора. На средства, полученные за победу в областном конкурсе, также будут напечатаны информационные брошюры.

«По большому счёту до недавнего времени у нас даже места для сбора мусора не было организовано – в марте этого года поставили контейнер на голую землю и всё. «Чистая деревня» – это не выдуманный проект, он продиктован самой жизнью, и мы очень надеемся на результат», - сказал Антон Никулин.

Напомним, 3 сентября в администрации области состоялась торжественная церемония награждения победителей первого регионального конкурса проектов местных инициатив территориальных общественных самоуправлений. Всего на конкурс было заявлено 32 проекта из 11 районов области. Лучшими признаны 25 заявок. В общей сложности на поддержку местных инициатив из областного бюджета в этом году будет направлено около 3,5 млн рублей.