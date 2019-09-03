Общество

Опрос ВЦИОМ выявил предпочтения россиянок во внешности мужчин

Более двух третей женщин в России считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом пишет РИА Новости.

По данным исследования, 69% россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22% - с легкой щетиной, 11% - с короткой бородой, еще 9% предпочитают мужчин с усами, а для 7% это не имеет значения.

Отмечается, что с фразой «человек с бородой» у 9% граждан ассоциируется старик или дедушка, у 8% - мода на бороды, 4% связывают наличие бороды с неаккуратностью и неопрятностью, еще столько же представляют бородатого мужчину. Не вызывает никаких ассоциаций эта фраза у 30% опрошенных.

Как следует из опроса, большинство россиян мужского пола (93%) никогда не носили длинную бороду, 89% не отпускали бакенбарды, 76% - короткую бороду, а 71% - усы. При этом сейчас 27% опрошенных мужчин носят легкую щетину, 14% - отрастили усы, 10% - короткую бороду, 5% - бакенбарды и лишь 2% - длинную бороду.

Мужчины с короткой или длинной бородой среди причин, по которой они решили ее отпустить, чаще всего указывают лень бриться (35%) и привычку (30%). Также они отмечали желание выглядеть привлекательнее (16%), старше или солиднее (10%). Ухаживают за своей бородой мужчины в основном самостоятельно, не обращаясь к специалистам (91%), лишь 8% ходят к парикмахеру или в барбершоп.

Опрос был проведен 3 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.