Общество

Взаимодействие налоговых органов Псковской области и службы судебных приставов обсудили на совещании

Взыскание задолженности по налоговым платежам в рамках межведомственного взаимодействия обсудили на совместном совещании в Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области. В мероприятии приняли участие заместитель начальника инспекции Людмила Хотянович, начальник МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств Андрей Гулин и начальник ОСП по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Виолетта Михайлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Основное внимание было уделено обсуждению совместной работы по исполнительным производствам, возбужденных в отношении организаций со значительными суммами задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе по исполнительным производствам в отношении 21 должника-юридического лица, задолженность которых составляет 172 млн. рублей. Определены дальнейшие межведомственные мероприятия по осуществлению рейдов с целью наложения арестов на имущество должников, на их дебиторскую задолженность, а также по передаче на оценку и реализацию арестованного имущества.

Актуальным вопросом на повестке дня также являлось обсуждение погашения задолженности путем обращения взыскания судебных приставов на имущественные права должника в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Закон об исполнительном производстве», в том числе на получение арендных платежей, на дебиторскую задолженность, а также по договорам поставки товаров (работ и услуг).

Необходимо отметить тот факт, что, если в прошлом году работа по верификации дебиторской задолженности и обращению на неё взыскания являлась проектным методом, то в текущем году совместная деятельность налоговых органов Псковской области и региональной службы судебных приставов в данном направлении ведется на постоянной основе.