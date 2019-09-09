Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников

Госдума в среду приняла в первом чтении поправки в законодательство, которые касаются предотвращения использования беспилотных воздушных судов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры, сообщает «Интерфакс».

Поправки наделяют Федеральную службу безопасности России, Федеральную службу охраны, МВД, Службу внешней разведки России и Росгвардию «полномочиями по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления (...), а также повреждения или уничтожения» беспилотников.

Авторы законопроекта считают, такие меры необходимы для «обеспечения общественной безопасности, защиты важных объектов, объектов транспортной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры». Один из авторов поправок, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн, отметил, что в мировой практике дроны активно используются для преступлений террористической направленности, доставки оружия и взрывчатки.

По словам Хинштейна, число беспилотников в России неуклонно растет, в прошлом году их замечали над важными государственными объектами - атомными комплексами, закрытыми городами, объектами ядерной энергетики.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов законопроекта Василий Пискарев заверил журналистов, что предложенные поправки «не содержат новых запретов или ограничений на использование беспилотников». По его словам, опасения, что они помешают делать зрелищные съемки во время автогонок и других спортивных событий, надуманны.

Пискарев добавил, что небезопасные полеты беспилотников в последнее время участились, и это создает угрозу для жизни и здоровья населения. Он напомнил, что запущенные без разрешения на полет дроны опасно сближались с вертолетами МЧС и Минобороны, которые занимались ликвидацией последствий ЧС в Иркутской области. «К счастью, такие полеты не привели к трагическим последствиям. Разработанные нами поправки дадут возможность компетентным органам обеспечить безопасность людей», - отметил он.