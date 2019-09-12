Общество

Подготовка к новому, 15-му сезону конкурса красоты «Мисс Псков 2019» идет полным ходом

Подготовка к новому, 15-му сезону конкурса красоты «Мисс Псков 2019» национального конкурса красоты «Мисс Россия» идет полным ходом.

Пока идет сбор заявок тех девушек, кто хочет принять участие в конкурсе красоты, действующая Мисс Псков - Елизавета Черноок приняла в фотосессии, материалы которой будут использованы при подготовке к новой рекламной компании.

Победительница прошлого года меняла платья и ракурсы для позирования перед камерой. «Из наблюдений стоит отметить, что корона Лизе очень идет», - пишут организаторы.