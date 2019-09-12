Общество

Руководству Центра социального обслуживания Пустошкинского района вынесено предупреждение за нарушение закона о защите персональных данных

Мировой судьей судебного участка №14 Пустошкинского района Псковской области рассмотрено административное дело в отношении должностного лица ГКУСО «Центр социального обслуживания Пустошкинского района», возбужденное прокурором района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что в нарушение части 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которой оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных, ГКУСО «Центр социального обслуживания Пустошкинского района» документ, определяющий политику учреждения в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте не размещен.

Постановлением мировой судьи судебного участка №14 Пустошкинского района Псковской области должностное лицо ГКУСО «Центр социального обслуживания Пустошкинского района» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст.13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных) и подвергнута наказанию в виде предупреждения.