Общество

О возможностях и преимуществах онлайн-сервисов ФНС рассказали налогоплательщикам Великих Лук

В Великолукском отделении НП «Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» сотрудники Межрайонной ИФНС России № 2 по Псковской области совместно с МАУ «Информационно-консультационный центр» провели семинар для налогоплательщиков. Об электронных онлайн-сервисах Федеральной налоговой службы, их возможностях и преимуществах рассказала начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками инспекции Юлия Эзерош.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, особое внимание было уделено сервису «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и его подразделу «Прозрачный бизнес». Участникам мероприятия показали и подробно рассказали о возможности получения различных сведений о своих контрагентах. В том числе, об основном виде деятельности и уставном капитале организаций, о наличии недостоверных сведений об органах управления, о многократном участии органов управления организаций в других компаниях; о включении организации в реестр субъектов МСП; о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации».

Кроме того, в ходе семинара была продемонстрирована работа сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет гражданам получить актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Отметим, подобная разъяснительная работа позволяет повысить налоговую грамотность граждан, дает им возможность своевременно и в полном объеме исполнить свой конституционный долг по уплате законно установленных налогов.