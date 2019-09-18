Общество

Алексей Севастьянов удивлен тем, что его не включили в комиссию по строительству стадиона «Машиностроитель»

«Я вице-президент МРО "Северо-Запад", президент федерации футбола Псковской области. Я могу сказать, что большая часть полей, от мини-полей во дворах до самых крупных, созданы при моем участии. Для кого строят "Машиностроитель"? В первую очередь для футболистов. Я даже не вхожу в эту комиссию по строительству, меня туда не пускают - президента федерации футбола», - заявил Алексей Севастьянов сегодня, 19 сентября, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Мы сейчас строим, потом зайдем на стадион, а нам скажут: "А где у вас пресс-центр? А где массажный кабинет? А кабинет врача?". Мы не знаем, что мы потом получим и что сможем обслуживать, а нам выделили бешеные деньги», - поделился Алексей Севастьянов.

Он также заявил, что сейчас все разговоры ведутся только о том, чтобы скорее построить стадион, а что именно строят, никого не волнует. «А что мы строим, мы вообще понимаем? Мы это использовать сможем? Нужно использовать все правильно, полноценно, масштабно, чтоб была возможность приглашать юношеские сборные команды. Для этого есть определенные требования: пресс-трибуна, площадки для видеосъемки, много всего. Я знаю, что это все не учтено. Поле, которое привезли и постелили, - это просто ужас. Это поле может быть рабочим три года максимум», - заключил президент футбольного клуба «Псков-747».