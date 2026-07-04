Минпросвещения анонсировало скорый выход указа об особом статусе педагогов

В ближайшее время в России ожидается выход указа, который закрепит особый статус и общественную значимость педагогов. Об этом 4 июля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область.

«В ближайшее время мы ожидаем указ главы государства, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, гарантирует условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательств на жизнь и здоровье», — приводятся его слова на сайте ведомства.

По словам главы Кравцова, документ обеспечит защиту чести, достоинства и деловой репутации учителей, а также определит меры их поддержки. Министр также поддержал идею включения литературных произведений о специальной военной операции в школьные программы и обсудил развитие сети профильных психолого-педагогических классов.

Глава ведомства также обратил внимание на необходимость организации программ обмена для студентов колледжей, чтобы учащиеся могли знакомиться с опытом других регионов страны.