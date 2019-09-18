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Общество

Традиции псковского кузнечного дела представят на фестивале «День скобаря»

21.09.2019 10:41|ПсковКомментариев: 0

Областной фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» пройдет в Пскове в субботу, 21 сентября, на территории Детского парка. Ремесленный фестиваль позволяет жителям и гостям города познакомиться с творчеством талантливых ремесленников Псковской области, других регионов и стран — в первую очередь мастеров кузнечного дела.

В программе мероприятия запланированы ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы народного ремесла, интерактивные выставки, выступления творческих коллективов, а также будет организована работа различных фотозон.

Источник: Псковская Лента Новостей
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