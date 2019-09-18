Общество

Традиции псковского кузнечного дела представят на фестивале «День скобаря»

Областной фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» пройдет в Пскове в субботу, 21 сентября, на территории Детского парка. Ремесленный фестиваль позволяет жителям и гостям города познакомиться с творчеством талантливых ремесленников Псковской области, других регионов и стран — в первую очередь мастеров кузнечного дела.

В программе мероприятия запланированы ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы народного ремесла, интерактивные выставки, выступления творческих коллективов, а также будет организована работа различных фотозон.