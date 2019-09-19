Культура

Организаторы «Дня скобаря» рассказали о самых интересных площадках праздника

Организаторы «Дня скобаря» рассказали на пресс-конференции о самых интересных площадках праздника, который пройдет 21 сентября в Пскове на территории Детского парка, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, в амфитеатре Детского парка состоится большой концерт с участием творческих коллективов Пскова и области. Гости приедут из Пыталово, Стругокрасненского и Псковского районов, перед зрителями выступят многочисленные детские танцевальные коллективы, в том числе ансамбль «Мозаика» и «Бусинки».

В ходе концертной программы состоятся молодецкие забавы от псковского спортивного клуба «Супер-Фитнес»: толкание гири (среди юношей) и верчение хула-хупа (среди девушек). Все желающие смогут принять участие в массовом исполнении приемов утренней зарядки, а также освоить азы танца живота. Самые активные и результативные получат призы от клуба.

Рядом с церковью Василия на горке Анастасия Хорошавкина представит интерактивную программу «Игры нашего двора», в ходе которой участники смогут вспомнить и принять участие в играх, несправедливо забытых современной детворой. Детский игровой блок также готовит Псковский Колледж искусств.

Рядом с амфитеатром будет работать лучный тир Василия Мизгирева. По результатам участники также смогут выиграть призы.

Вдоль территории, прилегающей к церкви Василия на горке, расположатся торговые ряды с сувенирами и работами псковских мастеров-ремесленников. Организаторы назвали удачным совпадением, что в этот же день в центре города будет проходить осенняя ярмарка Псковского района: псковичи смогут совместить приятное с полезным.

На площадке от «Позитивной механики» будут представлены интересные поделки Бориса Паутова, созданные из элементов старых машин.

На главной площадке - Кузнечном дворе - разместятся кузнецы, которые проведут для зрителей мастер-классы и расскажут о своем ремесле. Здесь же ансамбль «Уграда» проведет фольклорный обряд чествования кузнецов. Каждый из них пройдет под величальным полотенцем - символом счастливой жизненной дороги, пронесет чашу, полную воды - символ чистоты и любви.

Напомним, в этом году организаторами фестиваля выступают Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, управление культуры администрации Пскова, городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина и Псковский кузнечный двор.