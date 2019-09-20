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Общество

С начала года через таможенные посты Псковской области временно ввезено свыше 166 тысяч транспортных средств

23.09.2019 15:33|ПсковКомментариев: 0

С начала года через таможенные посты МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Псковской таможни на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическими лицами временно ввезено свыше 166 тысяч транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств.

В установленный таможенным органом срок за этот же период не вывезено 221 транспортное средство для личного пользования, что составляет 0,14% от общего количества временно ввезенных физическими лицами транспортных средств для личного пользования.

С января 2019 года на таможенных постах применяется постановление правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 года № 1515 «О случае непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов». Постановлением правительства установлено, что обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не предоставляется в отношении временно ввозимого в Российскую Федерацию лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве - члене Евразийского экономического союза, транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации, иностранному юридическому лицу, осуществляющему лизинговую деятельность, при одновременном соблюдении следующих условий:

  • отсутствие у лица неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей;
  • отсутствие у лица неисполненной обязанности по уплате административных штрафов за невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенного транспортного средства для личного пользования;
  • отсутствие в собственности иностранного банка, иной иностранной кредитной организации, иностранного юридического лица, осуществляющего лизинговую деятельность, которым принадлежит временно ввозимое транспортное средство для личного пользования, иных транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза в качестве транспортных средств для личного пользования и не вывезенных с таможенной территории Евразийского экономического союза по истечении установленного срока временного ввоза.

«Данное постановление правительства применено на таможенных постах Псковской таможни в 192 случаях, - отметил исполняющий обязанности начальника таможни Роман Бабинов. - Во всех случаях были приняты решения об отказе в выпуске, в связи с отказом декларанта от внесения обеспечения уплаты таможенных платежей».

Источник: Псковская Лента Новостей
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