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Общество

В Псковской области откроются 8 центров «Точка роста»

24.09.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

24 сентября в 10.00 по всей стране пройдет марафон открытий центров «Точка роста». В торжественной церемонии в режиме телемоста примут участие все 2049 общеобразовательных организаций в 50 субъектах Российской Федерации. Через пять лет в стране появится 16 тысяч таких центров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном бюджетном учреждении Псковской области «Региональный центр информационных технологий».

Как обеспечить доступ каждого ребенка к лучшим образовательным программам? Как получить актуальные знания вне зависимости от места проживания?

В рамках национального проекта «Образование» в регионах на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создаются центры образования «Точка роста».

С этого учебного года ребята из сельских школ будут изучать предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. После уроков дети смогут посетить занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля, а также научиться играть в шахматы или создать собственный медиапродукт. В центрах «Точка роста» школьники будут работать в команде и создавать свои проекты, готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. Все это позволит сформировать новые компетенции у подрастающего поколения.

У взрослых тоже есть возможность освоить цифровые технологии или заняться творчеством – центры «Точка роста» позволят обучаться вместе с детьми, проводить мастер-классы, делиться своими знаниями.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В Псковской области центры «Точка роста» сегодня открываются в восьми школах:

  • Бежаницкий район, с. Чихачево, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чихачевская средняя школа»;

  • Великолукский район, д. Переслегино, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Переслегинская гимназия»;

  • Гдовский район, с. Ямм, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яммская средняя общеобразовательная школа»;

  • Печорский район, д. Изборск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Изборский лицей»;

  • Псковский район, деревня Писковичи, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»;

  • Пустошкинский район, д. Вербилово, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа»;

  • Себежский район, д. Кузнецовка, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа»;

  • Порховский район, с. Славковичи, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славковская средняя общеобразовательная школа».

В этих школах в этом учебном году уже появились кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещения для проектной деятельности.

В дополнение к базовому комплекту оборудования, которым оснащаются все центры «Точка роста», центры в Псковской области  оснащены робототехническими комплектами, комплектами датчиков и сенсоров «Интернет вещей», аудио- и видеооборудованием, включающим микшеры, радиомикрофоны, аудиосистемы, а также IP-камеры, управляемые педагогом. Это оборудование позволяет расширить образовательные возможности центров.

IP-камера, управляемая педагогами, позволит проводить открытые уроки с трансляцией в Интернет, включать в образовательный процесс центров учащихся из отдаленных образовательных организаций, осуществлять запись уроков для самоанализа, а также предоставлять доступ к таким записям обучающимся. Все эти возможности реализуются Региональным центром информационных технологий в информационной системе «Открытая школа», с которой работают образовательные организации Псковской области.

Также в рамках национального проекта все «Точки роста» в Псковской области будут подключены к Интернет на скорости не менее 50 мегабит в секунду уже в 2019 году.

Летом этого года учителя сельских школ осваивали современные технологии обучения и воспитания на базе детских технопарков «Кванториум». Более двух с половиной тысяч педагогов прошли переподготовку во время 46 образовательных сессий в 21 субъекте Российской Федерации. Одиннадцать тысяч сельских педагогов в онлайн-режиме изучили гибкие компетенции (soft-skills), проектное управление, методы генерации идей. Фокус образовательных программ был направлен на приобретение hard-skills - навыков работы с 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами, мощными вычислительными станциями и др.

Напомним, центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. Целями деятельности центров являются: создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Рекомендуется также использование инфраструктуры центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Трансляция марафона открытий центров «Точка роста» будет доступна на сайте http://roskvantorium.ru, а также по адресу: https://youtu.be/_FVeL7EN6AQ

Источник: Псковская Лента Новостей
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