Общество

Замглавы администрации Пскова о ремонте технического лицея: Таких денег у нас просто нет

У муниципалитета не хватает средств на ремонт объекта культурного наследия регионального значения, здания Гимназии Мариинской женской (учебный корпус с жилым флигелем), на улице Некрасова, 9, где сейчас находится Псковский технический лицей. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Это памятник - это значит, что на работы нужны колоссальные деньги, которых у нас просто нет, - отметил Александр Коновалов. - Проектно-сметной документации на реставрацию нет».

Также замглавы администрации добавил, что проектно-сметная документация будет стоить около 40 миллионов рублей: «Это львиная доля, которую мы вкладываем в образование в текущем году. Сейчас мы активно решаем со «Сбербанком» и другими организациями, как получить спонсорские средства».

Кроме того, Александр Коновалов подметил, что такие проблемы можно будет разрешить легче, если над образовательными учреждениями возьмут шефство предприятия.

Помимо этого, замглавы подчеркнул, что сейчас сложности в отношении такого финансирования обусловлены необходимостью «закрыть» все адресованные муниципалитету предписания надзорных органов. Сумма, с помощью которой это можно сделать, - около 250 миллионов рублей.