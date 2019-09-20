Общество

С этим придется мириться - на территории многих псковских школ не смогут сделать парковочные места

На территории многих псковских школ невозможно обустроить парковочные места. Об этом 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

«Школы, которые введены в эксплуатацию десятилетия назад, никоим образом не соответствуют вызову времени, ведь количество автомобилей сильно выросло. И, к сожалению, исторически все так сложилось, что построить парковки там практически невозможно. С этой проблемой придется мириться», - отметил Александр Коновалов.

Кроме того, замглавы администрации добавил, что в отношении новых, строящихся школ надеется на предусмотрительность градостроителей: «Надеюсь, градостроители учтут существование этой проблемы».

Помимо этого, Александр Коновалов привел в пример и одно из новых учебных учреждений, где проблему с парковочными местами не смогли разрешить: «Я не очень доволен Псковской инженерно-лингвистической гимназией. Там дети шныряют между автомобилей. Нет нормальной парковочной зоны».

Замглавы подчеркнул, что в этом учреждении обучается около 1400 учеников.