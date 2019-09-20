Общество

Областные власти выразили готовность работать над введением дополнительных поездов для жителей Куньинского района

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин выразил готовность работать над введением дополнительных поездов для жителей Куньинского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, об этом Борис Елкин сообщил 26 сентября, на рабочей встрече с депутатами регионального парламента и руководством Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

На встрече депутат Олег Савельев озвучил обращения глав сельских поселений Куньинского района, касающиеся изменения графика движения поезда Нелидово-Великие Луки.

«Поезд в одну сторону идёт по понедельникам и четвергам, а обратно во вторник и в субботу. Получается, что люди могут вернуться домой в тот же день только на автобусе», - рассказал парламентарий о волнующей жителей деревни Жижица проблеме.

На что Борис Елкин ответил, что транспортный заказ на этот маршрут сформирован Тверской областью.

«Если есть потребность на дополнительные поезда по этому маршруту, мы готовы работать, но надо понимать, что, прежде всего, это вопрос дополнительных бюджетных средств», - уточнил председатель комитета.

По словам представители РЖД, график движения поездов формируется дважды в год и согласуется в Москве, так что внести коррективы быстро не получится, но возможно - для этого нужна заявка от региона.