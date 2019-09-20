Общество

На встрече с Псковским облсобранием руководство филиала РЖД высказалось о перспективе отмены Дня железнодорожника

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» - Роман Горин высказался о перспективе отмены Дня железнодорожника.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, свое мнение Роман Горин высказал 26 сентября, на рабочей встрече с депутатами регионального парламента.

На встрече вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов уверил, что является потомственным железнодорожником в нескольких поколениях, и потому его очень встревожила информация о возможной отмене профессионального праздника День железнодорожника, как устаревшего.

Роман Горин подтвердил, что подобная перспектива обсуждается, но выразил уверенность, что праздник всё же будет сохранён. «Железнодорожники всё для этого делают», - сообщил замначальника филиала РЖД.