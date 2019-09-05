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Дело вице-губернатора Кузнецова

05.09.2019 20:54|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонёр». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Мы в принципе не задумываемся над тем, что любое движение порождает «эффект домино». Это неизбежно – нет смысла даже обсуждать. Я даже думаю, что все проблемы оттого, что мы не придаем значения своим повседневным действиям. Вот так, в глобальных общественных переменах отражается вилка, в неподходящий момент упавшая со стола…»

Петер Хандке

26 августа заместитель генерального прокурора РФ Алексей Захаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении бывшим заместителем губернатора Псковской области Александром Кузнецовым взятки и направил его в суд. Событие произошло настолько буднично, что если бы бдительные журналисты не мониторили сайт Генеральной прокуратуры, вполне могло и вовсе остаться незамеченным. И совершенно напрасно, потому как история весьма примечательная.

Напомню, Александр Кузнецов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в особо крупном размере).

По версии следствия, заместитель губернатора Псковской области, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тыс. рублей. Такая вот фабула сюжета.

Между тем за будничными и совершенно рутинными процессуальными действиями кроются поистине тектонические процессы внутри современной политической системы. Попробуем дать им оценку, понять, каковы последствия этой, на первый взгляд, обычной коррупционной истории из жизни провинциальных чиновников.

Александр Кузнецов

Несмотря на то, что высокопоставленных чиновников и прежде задерживали за коррупционные действия, «кейс» Александра Кузнецова является уникальным для Псковской области.

Неординарность этого дела прежде всего в том, что оно очень уверенно доведено до суда, причем в сравнительно короткие сроки. Тут, без иронии, воздаем должное тем, кто был причастен к расследованию. История же помнит немало коррупционных чиновничьих дел, которые помпезно начинались, да оперативно сдувались. Следственные действия тянулись бесконечно, в делах множились какие-то материалы и экспертизы, после чего все разваливалось, так и не добравшись до суда. Тут достаточно вспомнить, как не единожды пробовали заточить в темницу одиозного Михаила Гавунаса. Редкий пскович не в курсе того, как следствие в течение 7 лет не могло найти достаточных оснований для передачи дела «опального псковского олигарха» в суд. А тут в 8 с половиной месяцев уложились.

Также это первое дело, заведенное в отношении действующего вице-губернатора. Правоохранительным органа и прежде доводилось подбираться к высокопоставленным чиновникам, но только тогда, когда те уже находились в отставке, а их политическая карьера фактически завершилась. Согласитесь, задерживать действующего вице-губернатора и давно «сбитого летчика» – это не одно и то же.

Еще один интересный момент – сразу после задержания Александр Кузнецов был определен в СИЗО, причем за пределами родного региона. В прежние времена даже за более тяжкие преступления высокопоставленные чиновники, как правило, оставались дожидаться суда под домашним арестом – хоть и не на свободе, но все же в привычном быту и комфорте. А тут – сразу на нары, и визиты родственников с разрешения тюремного начальства. Жестко, без вариантов.

Отметим и тот факт, что за «присевшего» вице-губернатора никто всерьез не стал «вписываться». Политическая тусовка мгновенно распознала, что Александр Кузнецов одномоментно получил такой заряд токсичности, что даже приближаться к нему стало просто опасным. Не говоря уже о совершении в его пользу каких-либо действий.

До сих пор громкие коррупционные дела в России были 2 типов. В первом случае речь шла о совершенно утративших связь с реальностью и переставших видеть берега вконец зарвавшихся чиновниках, вроде губернаторов Вячеслава Гайзера или Александра Хорошавина. В таких ситуациях система просто избавлялась от наиболее токсичных элементов. Во втором случае можно говорить о внутриэлитных разборках, где кто-то кому-то просто «перешел дорогу» и переоценил свои возможности. Примером такого подхода являются уголовные дела экс-министра обороны Сердюкова и бывшего министра экономического развития Улюкаева.

Немного особняком стоит история экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Но тут, надо полагать, система просто решила избавится от инородного тела – уж больно недвусмысленно губернатор Белых дрейфовал в сторону политической оппозиции, в связи с чем демиурги политического процесса имели основания считать его не вполне благонадежным. И сплавили – на всякий случай.

Наш бывший вице-губернатор Александр Кузнецов ни в какую из описанных категорий не попадает. Назвать его зарвавшимся и проворовавшимся – рука не повернется. Образ жизни г-н Кузнецов по чиновничьим меркам вел вполне обычный, бриллиантовых авторучек за 36 миллионов рублей, как бывший сахалинский губернатор Хорошавин, не нажил. Да и задержан был, давайте будем честными, за смехотворную для чиновника его уровня сумму - 1 миллион 350 тысяч рублей.

Довольно сложно предположить, что Александр Кузнецов мог стать разменной монетой в политических играх внутри администрации Псковской области. При необходимости, убрать его с должности в рамках трудового законодательства не было никаких проблем. Да и тот факт, что более полугода не могли найти достойного кандидата ему на замену, лишний раз опровергает версию политических интриг.

Вообще традиционная в подобных случаях «политическая» версия даже не рассматривалась. Вице-губернатор Кузнецов был типичный карьерный чиновник, к политике и интригам совершенно равнодушный. Он уверенно поднимался по карьерной лестнице, но нигде, что называется, не перепрыгивал через ступеньки. Скорость подъема объяснялась не только профессионализмом и способностями, но и кадровым голодом, который в сфере ЖКХ был особенно вопиющий. Должность же заместителя губернатора по ЖКХ давно считается «расстрельной».

Не был он и ставленником какого-либо псковского «клана» или финансово-промышленной группы. Кстати, именно при нем самые интересные региональные активы, такие как девелопмент и дорожные контракты, были поделены достаточно гармонично между заинтересованными сторонами, в связи с чем долгие годы удавалось обходиться без серьезных скандалов и имиджевых потерь для региональной власти.

Вообще вокруг этого дела сегодня очень много слухов, разной «инсайдерской» информации. Естественно, опытных игроков псковской околополитической тусовки история про «скидку на дом» менее чем в полтора миллиона рублей, имевшую место более 6 лет назад, убедить не могла. Поэтому сюжет начал обрастать подробностями буквально сразу, после задержания.

Отчасти тому способствовали и правоохранители, случайно или целенаправленно делившиеся «деталями». Например, совершенно не получил развития так называемый «эстонский след» в деле Александра Кузнецова. При обыске у него был обнаружена ID-карта и вид на жительство в Эстонии. Документ был просрочен, но ведь просто так вид на жительство, даже временный, в Эстонии не выдают.

После того, как в мае срок ареста в очередной раз продлили на 3 месяца, в стенах администрации региона со скоростью степного пожара распространилась информация, что «Кузнецов заговорил». В смысле, что ему надоело сидеть, и он начал давать признательные показания. Вольно или невольно это совпало с вызовами на допрос целого ряда сотрудников областной администрации и муниципальных чиновников. Имена я тут до суда называть, разумеется, не буду, но список допрашиваемых позволяет без малейшего труда установить тенденцию.

Сегодня, пожалуй, нет сомнения только в одном – дело вице-губернатора Кузнецова подобно айсбергу. На поверхности видна дай бог десятая часть того, что есть на самом деле. В этом смысле суд, который должен начаться уже в ближайшие дни, может прилично так всколыхнуть псковское политическое «болото». Наивно предполагать, что Александр Кузнецов, более 6 лет руливший областным ЖКХ, в сложившихся обстоятельствах решит стать «терпилой» и никого не сдаст. Более вероятно, что он предпочтет быть т.н. «паровозом» и потянет за собой весьма приличный состав «вагончиков».

Впрочем пока это только предположения. Как оно будет на самом деле, увидим по ходу суда.

Дом, фигурирующий в уголовном деле как предмет взятки

Но и сегодня уже можно сделать определенные выводы. Первый и основной – в системе не осталось неприкасаемых. В прежние времена существовало достаточно четкое разделение на «своих» и «чужих». Своих не сдавали, в самом крайнем случае им позволялось уйти с наименьшими потерями как для себя, так и для имиджа власти. Сегодня система наглядно демонстрирует, что «законопатить» может абсолютно любого. Независимо от партийной принадлежности, степени политической лояльности, глубины вовлеченности в экономические процессы и т.д. И это – совершенно логичное развитие системы. Чтобы сохранять себя, она должна внушать страх. Для этого нет лучшего метода, чем показательные карательные акции среди «своих».

Второй вывод состоит в том, что эта история разрушила хрупкие политэкономические связи в регионе. Думаю, многие обратили внимание, что в этом году у нас просто небывалое количество сорванных аукционов, на которые подрядчики попросту опасаются выходить. К этому можно смело добавить и системные проблемы на крупных объектах сферы ЖКХ – стадион «Машиностроитель», областная библиотека, кампус Псковского госуниверситета. И тут нет смысла скрывать очевидное: в прежние времена система госзакупок в регионе носила, скажем так, договорной характер. Подрядчикам, которые получали выгодные контракты, государство как бы давало в нагрузку «социальные обязательства» в виде заведомо убыточных проектов.

Наверно, ничего хорошего в такой системе нет, но, как обычно, есть нюанс. Арест Александра Кузнецова разрушил этот шаткий баланс в отношениях бизнеса и государства. И проблема в том, что разрушив худо-бедно работавшую систему, взамен ей не придумали ничего другого. В результате сегодня мы имеем, с одной стороны, чиновников, которые просто не хотят рисковать и предпочитают ничего такого не подписывать, а с другой стороны, бизнес, для которого закрыли старые схемы и не предложили новых.

Надо отдавать отчет в том, что мы только в начале этого «славного» пути. Впереди нас ждет зима, и очень интересно посмотреть, как будет убираться город, как будут разыграны наши любимые «осенние» контракты на дорожный ремонт. Тут вообще длинный список того, на что будет «интересно смотреть». Но тревожные звоночки звенят уже сегодня. На контракт по реконструкции улицы Поземского пару-тройку лет назад выстроилась бы очередь из желающих. В 2019 году едва получилось разыграть с четвертого раза. Широко анонсированный детский сад на улице Алехина вообще никто не хочет строить. Дважды уже не состоялся аукцион на реставрацию колокольни Троицкого собора. Сегодня перечень сорванных торгов из-за того, что на них никто не заявляется, исчисляется уже десятками. Тенденция, однако, и совершенно непонятно, что с этим делать…

Таковы промежуточные итоги. «Дело Александра Кузнецова» еще только входит в активную стадию, а уже повлекло серьезные изменения в общепринятых правилах игры и нарушило баланс бизнеса и власти в регионе. Что будет дальше и каков будет «эффект домино» – сегодня можно только предполагать. Но почему-то есть уверенность, что ничем хорошим все это не закончится…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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