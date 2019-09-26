Общество

В Пскове скончался пенсионер органов ФСБ России Алексей Лисов

29 сентября на 79-м году жизни скончался пенсионер органов ФСБ России Алексей Лисов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, отпевание состоится 1 октября в 11.00 в храме Александра Невского в Пскове. Похороны будут проходить на кладбище «Крестовское-Белый мох».

За период службы в органах безопасности с 1959 по 1997 год Алексей Архипович Лисов зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным офицером, хорошим товарищем. Его отличали такие качества как честность, скромность, ответственное отношение к порученному делу. Награжден многими государственными и ведомственными наградами. После выхода на пенсию и до последних дней своей жизни, являясь руководителем Совета ветеранов, принимал активное участие в жизни УФСБ России по Псковской области. Не жалея времени и сил, вкладывая все душевное тепло, Алексей Архипович объединял бывших сотрудников органа безопасности, ушедших со службы на заслуженный отдых, организовывал проведение памятных мероприятий, работал с молодежью.

Сотрудники и ветераны Управления выражают родным и близким Алексея Архиповича Лисова искренние соболезнования.