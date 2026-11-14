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Глава Новоржевского округа проходит обучение в центре «Машук» города Пятигорска

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Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова проходит обучение в центре знаний «Машук» в городе Пятигорске. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова/ страница ВКонтакте

«Машук приветливо встретил нас утром прекрасными пейзажами и видом на гору Бештау — наивысшую гору Кавказских Минеральных Вод (высота 1401 метр)», - поделилась впечатлениями Любовь Трифонова. 

Обучение посвящено теме «Межнациональные и межконфессиональные отношения в деятельности муниципалитетов».

«Уверена, что обучение будет очень полезным, а пребывание в таком красивом месте подарит массу незабываемых эмоций☝️????», - отметила глава округа. 

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