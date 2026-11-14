Родители детей младше шести лет из многодетных семей с 18 апреля 2026 года могут оформлять льготные рецепты в федеральных поликлиниках, к которым прикреплены их дети. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Ранее для получения бесплатных лекарств семьям требовалось обращаться в региональные медицинские учреждения. Постановление №382 закрепило участие федеральных клиник в региональных программах лекарственного обеспечения. Теперь родители могут получить рецепт у педиатра в поликлинике, где ребенок обслуживается на постоянной основе, пояснил парламентарий в беседе.

Перед обращением необходимо выяснить, участвует ли медицинское учреждение в программе. Для этого у него должна быть лицензия на оказание педиатрической помощи, а информационная система — подключена к региональной государственной системе здравоохранения. Кроме того, льгота предоставляется за счет бюджета субъекта РФ, где расположена клиника и проживает ребенок. Важным условием также является прикрепление к ней для получения первичной медико-санитарной помощи.

Уточнить порядок оформления можно на сайте поликлиники или непосредственно в ее здании. В регистратуре родителям следует узнать, как подтвердить возраст ребенка, его прикрепление к учреждению и статус многодетной семьи.

После этого необходимо записать ребенка к педиатру. Врач назначит препарат по медицинским показаниям, внесет сведения в медицинскую карту и оформит льготный рецепт на имя пациента, рассказал Чаплин.

Потребность прикрепленных детей в лекарствах федеральная поликлиника учитывает при формировании заявки на поставку по региональным правилам. Препараты указывают по международным непатентованным наименованиям, а закупку оплачивают из бюджета субъекта РФ. После ее проведения клиника получает информацию об объемах и сроках поставок.