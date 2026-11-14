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Школе № 13 города Пскова исполнилось 75 лет

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Средняя школа № 13 города Пскова отметила 75 лет со дня основания. С юбилеем педагогов, ветеранов, учеников и выпускников поздравил заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

От имени депутатов регионального парламента и от себя лично он поблагодарил педагогический коллектив за преданность профессии, сохранение традиций и вклад в воспитание нескольких поколений псковичей.

«Главный секрет достижения высоких результатов — в людях. Ветераны педагогического труда заложили тот самый фундамент профессионализма и человеческой порядочности. Сегодняшний коллектив с честью продолжает эти традиции»,- отметил Алексей Севастьянов. 

Школа открыла свои двери 1 сентября 1951 года. За три четверти века её выпускниками стали около девяти тысяч человек. Для многих из них школьные годы стали началом профессионального и жизненного пути.

 

С юбилеем коллектив школы также поздравил министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он поблагодарил педагогов и всех сотрудников учреждения за ежедневный труд, воспитание подрастающего поколения и создание условий для учёбы и развития детей.

Праздничная программа продолжилась церемонией награждения.

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