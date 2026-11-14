Первое заседание Молодёжного совета прошло в Локнянском округе

Первое заседание Молодёжного совета при главе Локнянского муниципального округа состоялось 12 ноября. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Иван Белугин/ канал Мах

«Для меня важно, чтобы этот Совет не стал формальной структурой. Хочется, чтобы здесь собирались активные ребята, которым действительно интересно, что происходит в округе, и которые готовы не только предлагать идеи, но и сами включаться в их реализацию», - отметил он.



На первой встрече участники определились с организационными вопросами: выбрали председателя, его заместителя и секретаря совета. Обсудили волонтёрское движение в округе.





«Отдельно поговорили о проекте по восстановлению творческой площадки в поселковом парке, реализованном благодаря молодёжному инициативному бюджетированию. Важно, что на завершённом этапе работа не останавливается: уже обсуждаем, как развивать эту территорию дальше и чем её можно наполнить. Первое заседание — это только начало. Рассчитываю, что Молодёжный совет станет местом, где идеи молодых жителей округа будут превращаться в конкретные дела», - заключил Иван Белугин.