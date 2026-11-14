 
Общество

Первое заседание Молодёжного совета прошло в Локнянском округе

0

Первое заседание Молодёжного совета при главе Локнянского муниципального округа состоялось 12 ноября. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Иван Белугин/ канал Мах

«Для меня важно, чтобы этот Совет не стал формальной структурой. Хочется, чтобы здесь собирались активные ребята, которым действительно интересно, что происходит в округе, и которые готовы не только предлагать идеи, но и сами включаться в их реализацию», - отметил он. 

На первой встрече участники определились с организационными вопросами: выбрали председателя, его заместителя и секретаря совета. Обсудили волонтёрское движение в округе.



«Отдельно поговорили о проекте по восстановлению творческой площадки в поселковом парке, реализованном благодаря молодёжному инициативному бюджетированию. Важно, что на завершённом этапе работа не останавливается: уже обсуждаем, как развивать эту территорию дальше и чем её можно наполнить. Первое заседание — это только начало. Рассчитываю, что Молодёжный совет станет местом, где идеи молодых жителей округа будут превращаться в конкретные дела», - заключил Иван Белугин. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Алёна Романовна
Балан

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026