Общество

Члены Совета ветеранов ИК-6 отметили День пожилого человека экскурсионной поездкой

В преддверии Дня пожилого человека председатель Совета ветеранов исправительной колонии № 6 Андрей Зинин организовал для членов ветеранской организации поездку в Пустошкинский район Псковской области, в парк культуры и отдыха усадьба Ореховно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Во главе с председателем Совета ветеранов ИК-6 Андреем Зининым и заместителем начальника колонии по кадрам и воспитательной работе Виктором Егоровым 13 членов ветеранской организации приняли участие в экскурсионной поездке в усадьбу Ореховно.

Мероприятия в этот день начались с возложения цветов к вечному огню в поселке Сосновый Бор Себежского района, затем ветераны почтили память тех, кого уже нет в живых и направились в Пустошкинский район. Экскурсанты провели в усадьбе несколько часов, узнали, как ландшафтный дизайнер Александр Гривко создавал этот великолепный парк в память о своей матери, пообщались с садовниками.

В ходе прогулки по красивым местам ветераны УИС сполна насладились интересными видами растений и деревьев, сделали снимки на память.

По признанию участников поездки, она им принесла огромное эстетическое удовольствие. По их словам, именно осенью это прекрасное место играет яркими красками как ни в одно другое время года.