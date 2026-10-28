И.о. замглавврача псковской поликлиники представил регион на форуме «Сенеж»

Представитель Псковской области оказался в числе авторов учебных проектов развития регионального здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по связям с общественностью Мастерской управления «Сенеж».

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Мастерской управления «Сенеж»

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели итоги программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения». Участниками стали управленцы высшего звена в сфере здравоохранения. В составе межрегиональных команд они представили учебные проекты по развитию систем здравоохранения для восьми субъектов России.

Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Она направлена на подготовку управленцев высшего звена и разработку практических решений для развития региональных систем здравоохранения. Обучение сочетает развитие стратегического мышления, управленческих и коммуникационных компетенций с работой над конкретными задачами регионов. Участниками программы стали руководители региональных органов управления здравоохранением, главные врачи, организаторы здравоохранения, руководители профильных институтов и аналитических центров.

Псковскую область на программе «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представил руководитель второго структурного подразделения, и.о. заместителя главного врача по медицинской части (Подразделение №2) ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Иван Чех.

В составе межрегиональной команды Иван Чех разрабатывал проект стратегии развития здравоохранения для Рязанской области. Проект направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи, совершенствование её организации, цифровую трансформацию, укрепление кадрового потенциала и повышение удовлетворённости граждан медицинской помощью.

«Программа «Лидерство в медицине» дала мне возможность взглянуть на свою работу в другом масштабе. В повседневной практике мы часто сосредоточены на текущих задачах своей медицинской организации. Обучение помогает увидеть себя частью большой системы здравоохранения, понять общие приоритеты и соотнести с ними решения, которые принимаешь на месте. Благодаря обучению изменился и мой подход к профессиональным задачам. Теперь я думаю не только о том, как решить конкретный вопрос, но и о том, может ли найденное решение быть полезно коллегам и стать практикой для всего региона. Особенно ценен обмен опытом с руководителями из других субъектов: можно узнать, как они справились с похожей задачей, взять проверенный подход и адаптировать его у себя. Это позволяет экономить время и принимать более обоснованные управленческие решения», – отметил Иван Чех.

Защита состоялась в рамках заключительного модуля программы в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Результаты работы команда представила министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко, а также представителям региональных органов власти.

Подготовленные учебные проекты отражают представления участников о возможных направлениях развития регионального здравоохранения и требуют дальнейшего обсуждения и проработки.

Программа «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» включала четыре очных модуля, в том числе выездные в Красноярский край и Республику Башкортостан для знакомства с лучшими практиками в сфере здравоохранения, а также межмодульную проектную работу.

Заключительный модуль «Публичное лидерство и аргументация» был посвящен публичным коммуникациям, устойчивости руководителя, аргументации и ответам на вопросы, эффективным переговорам и взаимодействию с регулятором. Участники также разбирали модели командного управления и способы работы с конфликтами, готовили выступления вместе с экспертами ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

В завершение программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» межрегиональные команды представили экспертам решения по развитию здравоохранения восьми регионов России: Архангельской, Калужской, Новосибирской, Рязанской, Томской и Челябинской областей, Республики Северная Осетия – Алания и Чувашской Республики.