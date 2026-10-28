В Госдуме предложили разрешить заключать договоры с няней на «Госуслугах»

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить заключать договоры с няней на портале «Госуслуги».

«Представляется целесообразным создать на портале "Госуслуги" добровольный сервис безопасного найма няни», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Депутаты пояснили, что после идентификации сторон через ЕСИА кандидат мог бы с собственного согласия предоставить родителям проверяемые сведения о личности, электронной справке МВД России, документах об образовании, профессиональной подготовке и освоении навыков первой помощи.

«После проверки родители и няня могли бы подписать через "Госключ" договор с условиями присмотра: графиком, обязанностями, правилами передачи ребенка, питания, ухода, действиями в чрезвычайной ситуации и ответственностью сторон. Сервис должен разграничивать трудовой договор и договор оказания услуг», - уточняется в документе.

Авторы законопроекта считают, что проверяемые сведения помогут родителям увереннее выбирать няню, а добросовестным специалистам - подтверждать профессиональные преимущества без введения обязательного реестра.