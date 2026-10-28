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Партию ветчины из Сан-Марино не пропустили в Псковскую область

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Партию ветчины, произведенной в Сан-Марино, не пропустили на границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», расположенном в Себежском районе Псковской области, государственные инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль партии готовой мясной продукции (копченая или сыровяленая ветчина).

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения указания Россельхознадзора: поступление товара, произведенного предприятием в Сан-Марино, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября для ввоза и транзита через территорию Российской Федерации.

Ввоз готовой мясной продукции на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили декларацию о возврате груза. Товар вернули на сопредельную территорию.

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