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Великолукский ветеран ФСБ Михаил Иванов скончался на 71-м году жизни

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Сегодня, на 71-м году жизни, после тяжёлой болезни скончался ветеран органов безопасности Михаил Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото предоставлено администрацией Великих Лук

«Михаил Николаевич отдал многие годы жизни служению Отечеству. Более двадцати лет из них - службе отделе в городе Великие Луки УФСБ России по Псковской области. Вся его жизнь была примером верности долгу, профессионализма, ответственности и беззаветной преданности делу защиты безопасности государства и его граждан», - сообщили в администрации.

Отмечается, что он всегда пользовался заслуженным уважением коллег, был надёжным товарищем, мудрым наставником и настоящим профессионалом своего дела.

«Товарищи и сослуживцы запомнят Михаила Иванова как человека чести, высокого чувства долга, принципиальности и душевной щедрости. Светлая память о Михаиле Николаевиче Иванове навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей, товарищей и сослуживцев. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойного», - добавили в администрации.

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