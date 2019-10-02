Общество

«Жертвы перестройки» - в России придумали новую категорию льготников

В Госдуме предложили ввести термин «жертвы перестройки» и выделить таким людям льготы и субсидии. Автор инициативы - зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), передает RT.

По мнению Чернышова, в основном пострадали граждане, которым во второй половине 1980-х и 1990-х было от 24 до 45 лет. В своем обращении он указал, что из-за перестройки в стране возросла смертность и упала рождаемость, а многие лишились работы, пишет «Лента.ру».

Свое обращение депутат направил министру труда Максиму Топилину. Он не уточнил, о каких именно мерах поддержки идет речь.