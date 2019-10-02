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Общество

Госдума рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей

03.10.2019 10:08|ПсковКомментариев: 2

Группа депутатов и сенаторов предложила законодательно разрешить помещать в специализированные учреждения граждан, которые находятся в состоянии опьянения и не нуждаются в медпомощи. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении на одном из пленарных заседаний в октябре, сообщает «Парламентская газета».

Сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и несколько депутатов Госдумы разработали ряд изменений в действующее законодательство, позволяющих оказывать помощь лицам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Документ предлагает закрепить за органами власти регионов и муниципалитетами полномочия по организации и проведению мероприятий по оказанию помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения. В том числе речь идет о создании и организации деятельности специализированных организаций для помощи таким лицам.  

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что сейчас недостаточно законодательно урегулирован вопрос создания организаций по оказанию помощи людям, находящимся в состоянии опьянения. «Органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления не наделены достаточными полномочиями для самостоятельного решения этого вопроса», — указал он, добавив, что сейчас в регионах по-разному решается вопрос о тех учреждениях, куда полицейские могут доставлять пьяных граждан.

Сенатор считает, что необходимо законодательно разрешить помещать пьяных людей, которым не нужна медицинская помощь, без их согласия в спецучреждения, создаваемые органами местного самоуправления.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибает свыше 50 тысяч граждан, в том числе 8-10 тысяч человек гибнут от переохлаждения. Кроме того, пребывая в общественных местах в беспомощном состоянии, пьяные люди нередко становятся жертвами противоправных посягательств.

Система медицинских вытрезвителей была создана в СССР в 30-40-х годах XX века для пресечения появления в общественных местах пьяных граждан, оказания им медпомощи, предупреждения правонарушений как совершённых ими, так и в отношении них. Эта система предполагала изоляцию таких людей до момента их естественного вытрезвления, однако, со временем сеть медицинских вытрезвителей была полностью ликвидирована.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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