Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Псковская область в последнее время стала территорией громких уголовных дел. Процесс против экс-лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой, дело журналистки Светланы Прокопьевой, продолжающаяся эпопея по уголовному делу бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова.

Сегодня постоянные соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят, что стоит за этими громкими уголовными делами и какие они могут иметь последствия для псковского региона.

Если вам есть, что сказать, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.