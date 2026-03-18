Врач назвала продукты, которые усиливают аллергию весной

Орехи, сельдерей и соя могут провоцировать аллергию весной. Об этом сообщила заведующая отделением аллергологии ФИЦ питания и биотехнологии Вера Ревякина. Она отметила, что с началом таяния снега появляются первые симптомы аллергии на пыльцу.

В Центральной России раньше всего реагируют на вербу, затем — на ольху, пыльца которой легко распространяется и вызывает симптомы со стороны дыхательных путей, глаз и кожи, включая зуд и высыпания. Одним из самых распространенных аллергенов остается береза, которая обычно цветет в мае-июне, но при теплой весне реакция может начаться уже в марте-апреле.

По словам специалиста, во время цветения симптомы часто усиливаются из-за перекрестной аллергии: организм реагирует не только на пыльцу, но и на продукты с похожими белками. Так, при аллергии на березу возможна реакция на яблоки, морковь, орехи, сельдерей, сою и другие продукты. Врач пояснила, что иммунная система распознает схожие структуры белков и запускает реакцию.

Ревякина отметила, что на время цветения такие продукты лучше исключить, хотя реакция возникает не у всех пациентов. Возможна и обратная ситуация: даже без выраженной реакции на пыльцу употребление «перекрестных» продуктов может спровоцировать симптомы. Также она напомнила о синдроме «латекс-фрукты», при котором аллергия на латекс связана с реакцией на авокадо, банан, каштан и персик.

Для точного определения аллергенов рекомендуется пройти современную компонентную аллергодиагностику, которая позволяет выявить конкретные белки, вызывающие реакцию, пишут aif.ru.

