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Псковский Росреестр: Большинство обращений в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрено в пользу заявителей

За январь-август 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре), рассмотрели 18 765 заявлений в отношении 36 817 объектов недвижимости. Доля решений, принятых комиссиями в пользу заявителей, составила 61,3 % (в 2018 году – 61,1 %).

Больше всего решений в пользу заявителей принято в Хабаровском крае (4,91 %), Челябинской (6,1 %) и Кемеровской (4,2 %) областях. При этом решений об отклонении заявлений больше всего принято в Белгородской (10,6 %), Тульской (4,2 %) областях и Республике Башкортостан (5 %).

Относительно Псковской области, комиссией по пересмотру кадастровой стоимости созданной при Управлении Росреестра по Псковской области, за 9 месяцев текущего года рассмотрено 475 заявлений в отношении 976 объектов недвижимого имущества. Доля решений, принятых в пользу заявителей составила 82% (в 2018 году-71%).

Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости. При этом ведомство обеспечивает работу комиссий, которые рассматривают вопросы пересмотра результатов определения кадастровой стоимости. Правообладатели могут обратиться в такие комиссии, если у них есть документы, доказывающие наличие ошибки при определении кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости, или потребность в уточнении кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки. Кадастровая стоимость может быть оспорена либо в комиссии, либо в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». Федеральный закон ввёл институт государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые на постоянной основе определяют кадастровую стоимость. Вместе с тем в законе устанавливается переходный период, в течение которого государственная кадастровая оценка по старым правилам закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» должна быть завершена до 1 января 2020 года.

Ответственность за работу государственных структур по проведению кадастровой оценки возложена на региональные органы власти. Начиная с 2018 года государственные бюджетные учреждения начали проводить кадастровую оценку в тех субъектах РФ, в которых региональные власти приняли соответствующие решения. Так, в 2018 году по правилам, установленным этим законом, кадастровая оценка проводилась в 35 регионах, а в 2019 году такая оценка ведётся уже в 65 регионах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Росреестре.