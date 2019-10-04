В Пскове полицией изъято более 180 тысяч пачек сигарет без маркировки

Сотрудниками ОИАЗ УМВД России по городу Пскову установлены факты перевозки более 180 тысяч пачек сигарет без маркировки, предусмотренной российским законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 2 октября на 282-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель в областном центре наряд специализированной роты ДПС УГИБДД остановил для проверки автомобиль «Газель», в котором были обнаружены табачные изделия. Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову при осмотре данного транспортного средства, следовавшего из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, обнаружили 95 тысяч пачек сигарет в ассортименте белорусского производства, не имевших соответствующей маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также необходимых сопроводительных документов.
А 5 октября здесь в Пскове в автомашине «Мерседес», водитель которого тоже направлялся из Беларуси в город на Неве, полицейские обнаружили около 90 тысяч пачек сигарет без соответствующей маркировки. Сотрудниками ОИАЗ УМВД России по городу Пскову весь этот груз размещен в помещении для хранения изъятой по административным делам продукции. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.