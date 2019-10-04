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Общество

В Пскове полицией изъято более 180 тысяч пачек сигарет без маркировки

07.10.2019 14:09|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками ОИАЗ УМВД России по городу Пскову установлены факты перевозки более 180 тысяч пачек сигарет без маркировки, предусмотренной российским законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 2 октября на 282-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель в областном центре наряд специализированной роты ДПС УГИБДД остановил для проверки автомобиль «Газель», в котором были обнаружены табачные изделия. Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову при осмотре данного транспортного средства, следовавшего из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, обнаружили 95 тысяч пачек сигарет в ассортименте белорусского производства, не имевших соответствующей маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также необходимых сопроводительных документов.

А 5 октября здесь в Пскове в автомашине «Мерседес», водитель которого тоже направлялся из Беларуси в город на Неве, полицейские обнаружили около 90 тысяч пачек сигарет без соответствующей маркировки. Сотрудниками ОИАЗ УМВД России по городу Пскову весь этот груз размещен в помещении для хранения изъятой по административным делам продукции. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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