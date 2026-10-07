Стала известна программа «Дня Профразвития» в Пскове и Великих Луках: HR-хакатон, исследование карьерных ожиданий и мастер-классы

Открыта регистрация на «День Профразвития: найди себя в Псковской области» — карьерное событие, которое впервые пройдёт 15 и 16 октября сразу в двух городах: Пскове и Великих Луках. Организаторы — Всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения.

Фото: официальный сайт «День Профразвития: найди себя в Псковской области»

Ключевым событием станет презентация исследования карьерных ожиданий молодёжи и запросов работодателей Псковской области. Его результаты позволят сопоставить представления молодых специалистов о работе с реальными потребностями регионального рынка труда.

Отдельной частью программы станет HR-хакатон, где эксперты обсудят решения, способные сделать регион более привлекательным для профессионального развития. К работе привлекут представителей министерства труда и занятости, министерства образования, службы занятости, образовательных организаций и работодателей.

Образовательная программа будет посвящена вопросам, с которыми молодые специалисты сталкиваются в начале пути. Эксперты расскажут, как сформировать профессиональное имя в регионе, использовать искусственный интеллект в работе и обучении, создавать профессиональное окружение и грамотно распоряжаться первой зарплатой.

Участников также ждут быстрые карьерные встречи, мастер-классы по созданию резюме, деловая игра и интерактивные карьерные форматы.

Мероприятие рассчитано на студентов вузов и колледжей, выпускников и работающих специалистов Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».

Подать заявку можно на сайте события.