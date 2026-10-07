Полуфиналистки фестиваля красоты приняли участие в гонках

Заезд на картинге организовали для участниц фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Егор Р

«Полуфиналистки фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» начали активную подготовку к полуфинальному шоу. У них уже идут репетиции дефиле и хореографии, фотосессии и интересные мастер-классы. Одним из таких стал коллективный заезд на картинге, где участницы смогли на гоночной трассе узнать кто красивее, простите, быстрее всех!» - сообщили организаторы.

В категории «Мисс» места распределились следующим образом:

Анастасия Малинина Юлия Елизарова Анастасия Петриченко

В категории «Миссис»:

Марина Пужинина Тамара Селезнева Наталия Никулина

«Поздравляем участниц с первыми победами! Помимо скоростного заезда, они смогли устроить экспресс-фотосессию, в королевском стиле конечно же!» - добавили организаторы.