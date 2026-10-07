 
Общество

Полуфиналистки фестиваля красоты приняли участие в гонках

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Заезд на картинге организовали для участниц фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Егор Р

«Полуфиналистки фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» начали активную подготовку к полуфинальному шоу. У них уже идут репетиции дефиле и хореографии, фотосессии и интересные мастер-классы. Одним из таких стал коллективный заезд на картинге, где участницы смогли на гоночной трассе узнать кто красивее, простите, быстрее всех!» - сообщили организаторы.

 

В категории «Мисс» места распределились следующим образом:

  1. Анастасия Малинина
  2. Юлия Елизарова
  3. Анастасия Петриченко

В категории «Миссис»:

  1. Марина Пужинина
  2. Тамара Селезнева
  3. Наталия Никулина
 

«Поздравляем участниц с первыми победами! Помимо скоростного заезда, они смогли устроить экспресс-фотосессию, в королевском стиле конечно же!» - добавили организаторы.

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