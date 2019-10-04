Общество

Для книг и мультфильмов могут ввести рекомендательную маркировку

Для произведений литературы и искусства могут установить рекомендательную добровольную маркировку: «рекомендовано для семейного чтения», «для детей младшего (среднего, старшего) возраста», «не рекомендовано для детей», сообщает «Парламентская газета».

Такие изменения депутаты планируют внести ко второму чтению в законопроект об отмене возрастной маркировке, сообщила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в интервью парламентскому телеканалу «Дума-ТВ».

Поправки ко второму чтению депутаты обсудят на заседании комитета 8 октября. Как сообщила Елена Ямпольская, комитет получил пачку писем, подписанных директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, продюсером Сергеем Сельяновым, прозаиком Евгением Водолазкиным, директором Российской государственной детской библиотеки Марией Веденяпиной и другими деятелями культуры и искусства. «Все они просят как можно скорее принять наш законопроект и снять излишнюю возрастную маркировку», — сказала глава комитета.

По ее словам, ко второму чтению текст документа будет переработан для того, чтобы проект закона стал как можно более работоспособным. Авторы инициативы планируют добавить норму о рекомендательной маркировке, которую в добровольном порядке смогут, к примеру, использовать производители и распространители книгопечатной продукции. Предполагается, что маркировка может содержать такие формулировки, как «рекомендовано для семейного чтения», «для детей младшего (среднего, старшего) возраста», «не рекомендовано для детей».

Как пояснила Елена Ямпольская, широко используемое сейчас ограничение «0+», вовсе не означает, что книга или мультфильм рекомендованы для младенцев, таким знаком отмечается продукция для семейного просмотра.

Законопроект об отмене промежуточной возрастной маркировки в мае внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. Проект закона предлагает наделить правительство полномочиями определять критерии, по которым информационную продукцию будут относить к имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Отдельно предусматривается, что в случаях включения произведений литературы в основные образовательные программы школ, такие произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Также предлагается распространять книги из примерных образовательных программ без знака информационной продукции. Помимо этого, предлагается освободить от возрастной маркировки фильмы, созданные до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР.