Общество

Более 40 млн рублей регион получит на реконструкцию областной универсальной библиотеки

Псковская область получит из федерального бюджета более 40 млн рублей на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации на днях подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в настоящее время на объекте ведутся прокладка инженерных коммуникаций, внутренние отделочные работы.

Здание Псковской областной универсальной научной библиотеки было введено в эксплуатацию в 1962 году, и с тех пор в здании ни разу не было капитального ремонта. Реконструкция здания началась в 2018 году. Библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове в июне этого года.

В общей сложности на реконструкцию планируется направить более 210 млн рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы. Ход реализации проекта находится в зоне внимания губернатора области Михаила Ведерникова.