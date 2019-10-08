Общество

ПЛН-ТВ: Платный вход в Кремль для «‎не музейных» экскурсоводов - хорошо или плохо?

С 1 декабря Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник вводит плату за право проведения экскурсий в Псковском кремле. Изменение коснется только не являющихся сотрудниками музея экскурсоводов. Стоимость входа в Кром составит от 200 до 1000 рублей в зависимости от количества человек в группе. Плата будет взиматься при входе в Кремль. При обнаружении неофициальной экскурсии музей сможет прекратить ее. Мы решили узнать у псковичей, как они относятся к идее платного входа в Кремль для «не музейных экскурсоводов».