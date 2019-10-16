Общество

Сельским работницам могут сократить трудовой день

Для женщин, работающих в сельской местности, могут установить 36-часовую рабочую неделю, при сохранении зарплаты на уровне полной рабочей недели. Соответствующий законопроект Госдума планируют рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 17 октября, сообщает «Парламентская газета».

Авторами инициативы стала группа депутатов Государственной Думы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Разработчики документа пояснили, что цель законопроекта — привлечь и удержать кадры на селе: помимо сокращения рабочего времени, в документе для сельских тружениц прописана гарантия дополнительного выходного дня в месяц за свой счет и повышенной зарплаты за работу в местах, где рабочий день разделен на части.

При этом норма о сокращенной рабочей неделе сегодня уже существует и прописана в подзаконном акте — Постановлении Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». Но законодательно она не закреплена, и входит в противоречие с положениями Трудового кодекса.