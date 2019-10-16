Лидия Драгунова и члены Молодежного парламента приняли участие в олимпиаде «Цифровая Россия»

Депутат регионального парламента Лидия Драгунова и члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов стали участниками олимпиады «Цифровая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, всероссийская акция, организованная общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание», проводится в целях оценки и повышения уровня цифровой грамотности населения страны.
В Псковской области цифровая олимпиада проходит на трех площадках: в Псковском государственном университете, Псковском техническом лицее и в филиале Псковского государственного университета в Великих Луках.
«В нашем регионе цифровая олимпиада состоялась благодаря федеральной инициативе и благодаря тому, что мы получили поддержку от администрации области, общественных и коммерческих организаций, - сообщила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. - Все участники проекта, а ими могут стать все желающие независимо от возраста и рода занятий, получают независимую оценку знаний в сфере цифровой грамотности. Здесь нет победителей - каждый делает это для своего развития».
Задания теста разделены на три тематических блока: компьютерная грамотность, компьютерная безопасность и медийно-информационная грамотность.
Все участники проекта получат в электронном виде индивидуальные сертификаты с указанием уровня знаний по темам олимпиады. На организованных площадках проверить свои силы можно до 19 октября 2019 года включительно. Свой уровень и потенциал в работе с цифровой средой уже проверили преподаватели, студенты и пенсионеры, обучающиеся по программе «Основы компьютерной грамотности».