Общество

Лидия Драгунова и члены Молодежного парламента приняли участие в олимпиаде «Цифровая Россия»

Депутат регионального парламента Лидия Драгунова и члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов стали участниками олимпиады «Цифровая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, всероссийская акция, организованная общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание»​​, проводится в целях оценки и повышения уровня цифровой грамотности населения страны.

В Псковской области цифровая олимпиада проходит на трех площадках: в Псковском государственном университете, Псковском техническом лицее и в филиале Псковского государственного университета в Великих Луках.

«В нашем регионе цифровая олимпиада состоялась благодаря федеральной инициативе и благодаря тому, что мы получили поддержку от администрации области, общественных и коммерческих организаций, - сообщила директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова. - Все участники проекта, а ими могут стать все желающие независимо от возраста и рода занятий, получают независимую оценку знаний в сфере цифровой грамотности. Здесь нет победителей - каждый делает это для своего развития».

Задания теста разделены на три тематических блока: компьютерная грамотность, компьютерная безопасность и медийно-информационная грамотность.

«Вопросы были интересные, но лично для меня обыденные, потому что я часто работаю в интернете, - поделился впечатлениями от участия в цифровой олимпиаде член Молодежного парламента, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев. - А вот пенсионерам и начинающим пользователям справиться с тестом, наверное, нелегко. Я считаю, что такие акции очень полезные, и их необходимо проводить для того, чтобы определить свою личную компетенцию в плане цифрового развития и понять, что нужно подтянуть».

Все участники проекта получат в электронном виде индивидуальные сертификаты с указанием уровня знаний по темам олимпиады. На организованных площадках проверить свои силы можно до 19 октября 2019 года включительно. Свой уровень и потенциал в работе с цифровой средой уже проверили преподаватели, студенты и пенсионеры, обучающиеся по программе «Основы компьютерной грамотности».