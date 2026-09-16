30 туй в память о погибших воинах-псковичах посадили в Опочке

30 туй высадили на ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в Мах.

В эколого-патриотической акции он принял участие вместе с заместителем председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорем Дитрихом и жителями города. Посадка деревьев проводилась в рамках регионального проекта «Зеленая область»

«В дань уважения и вечной памяти опочан, погибших, защищая наше будущее, на Аллее Памяти мы высадили 30 вечнозеленых туй. Эти деревья - не просто украшение города. Это живой символ нашей благодарности и глубокого уважения к землякам, которые отдали свои жизни за мирное небо над нашей головой. Очень важно, что в акции приняли участие неравнодушные жители. Пока мы помним и заботимся о памяти предков - связь поколений нерушима», - сообщил Юрий Ильин.

Отмечается, что проект «Зелёная область» был запущен в 2021 году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.