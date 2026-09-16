Соглашение о сотрудничестве подписали министр образования Псковской области и представитель АНО «Сколково образование»

Встречу с руководителями образовательных организаций и представителями гимназии «Сколково» провели министр образования Псковской области Александр Сорокин и депутат Государственной Думы Александр Козловский в Псковском техническом лицее 16 сентября. Стороны обсудили взаимодействие в сфере современного образования и подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие: министр образования Псковской области Александр Сорокин, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, руководитель Международной гимназии «Сколково» Оксана Демьяненко, представитель автономной некоммерческой организации «Сколково образование» Анастасия Сергеева, директор промышленного технопарка «Электрополис» (г. Великие Луки) Ирина Белова, директор Псковского технического лицея Светлана Озерова, директор Инженерно-экономического лицея (г. Великие Луки) Юлия Ярышкина, заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая, директор детского технопарка «Кванториум» (г. Псков) Надежда Григорьева, заместитель директора по проектному управлению детского технопарка «Кванториум» (г. Псков) Виктория Зарецкая, руководитель методической службы Международной гимназии «Сколково» Олеся Уткина, представитель Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева и представитель образовательной организации Псковской области Ольга Михайлова.

Участники обсудили выстраивание взаимодействия в пользу учителя и ученика. Депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил важность подготовки качественных кадров для российской экономики уже со школы. Он подчеркнул, что в условиях развития программы импортозамещения страна ощущает кадровый голод технических специалистов.

Александр Козловский высоко оценил опыт Псковского технического лицея и исследовательскую культуру гимназии «Сколково». «Для нас эта встреча важна не просто как знакомство с опытом. Это возможность поговорить о главном: каким должно быть современное образование, какие возможности мы можем дать нашим детям уже сегодня», – заявил депутат.

Министр образования Александр Сорокин обозначил главные задачи: достижение технологического суверенитета и подготовка инженерных кадров. Он указал на необходимость выстроить максимальную связь образования с работодателем, чтобы предприятие получало именно того специалиста, который ему необходим, без необходимости последующей переучивания. «Во главе угла у нас педагог, – заявил Александр Сорокин. – Не будет у нас хорошего инженера, не будет у нас хорошего врача, если не будет хорошего учителя физики и хорошего учителя биологии в школе».

Руководитель гимназии «Сколково» Оксана Демьяненко рассказала о развитии предпринимательских компетенций у школьников. Она отметила, что учителя становятся главной ценностью, поэтому важно делиться опытом внутри профессионального сообщества для повышения мотивации и качества работы.

Директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова представила опыт работы регионального оператора «Сколково» в Псковской области. Она рассказала о реализации проектов со старшеклассниками, включая разработку школьниками прототипа цифровой платформы для безопасного поиска работы молодежью, который уже заинтересовал федеральные структуры. В качестве ключевого партнера в реализации грантовых и профориентационных проектов в школах Великих Лук Белова назвала Союз машиностроителей России, который совместно с Инженерно-экономическим лицеем активно внедряет реальные инженерные практики в образовательный процесс.

Подводя итоги встречи, Александр Сорокин обозначил свою уверенность в перспективах партнерства. «Объединение достижений общеобразовательных организаций, материально-техническая база колледжей и ваш инновационный опыт станут важным элементом развития не только Псковской области, но и всего Северо-Запада в целом, – резюмировал министр. – Мы сможем придумать совместные большие точки роста».

В ходе мероприятия министр образования Александр Сорокин и представитель АНО «Сколково образование» Анастасия Сергеева подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об обмене педагогическими практиками, организации стажировок и запуске совместных проектов для школьников.