Общество

Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 23 октября, внес изменения в ранее изданное постановление администрации Псковской области о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Теперь, согласно постановлению администрации региона, ограничение розничной продажи алкоголя вводится на период с 22.00 до 10.00 часов. Документ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Внесенные изменения позволят легальным магазинам быть конкурентоспособными по отношению к псевдокафе, так называемым «наливайками», которые получают лицензии в качестве объектов общественного питания, но по факту являются магазинами и торгуют круглосуточно алкогольной продукцией, зачастую ненадлежащего качества. Расширение времени продажи алкогольной продукции также будет способствовать увеличению легального оборота розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области.

Напомним, что с просьбой увеличить время продажи алкогольной продукции к главе региона обращались представители общественности. Продление времени продажи алкоголя поддержали и представители правоохранительных структур на недавнем Координационном совещании по обеспечению правопорядка.