Увеличение времени продажи алкоголя - за или против?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой — вопрос с увеличением времени продажи алкоголя.
В Псковской области планируется увеличить время продажи алкоголя. Как минимум, на один час. Напомним, на данный момент в региональной нормативной базе зафиксировано разрешение на розничную торговлю алкоголем с 11 утра до 21 часа вечера. С начала этого года общественники и чиновники областной администрации прорабатывали вопрос регулирования деятельности так называемых «наливаек» или «псевдокафе», которые часто маскируются под легальный общепит и продают алкоголь вне рамок установленного времени, то есть и по ночам в том числе. С учетом того, что подобного рода заведения, как правило, располагаются на первых этажах многоквартирных домов, горожане жалуются на последствия алкогольных возлияний в микрорайонах. В конце минувшей недели на координационном совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова прозвучало предложение расширить время продажи алкоголя. Мотивировали инициативу аналогичным опытом Новгородской области: после увеличения времени продажи алкоголя там несколько десятков «квазикафе» перешли в разряд магазинов. В обществе решение воспринято неоднозначно. Многие задаются вопросом: чтобы бороться с одной проблемой нужно создавать другую? Только люди привыкли к определенным условиям, снова меняют правила? Инициатива увеличения времени продажи спиртного воспринимается неоднозначно и на фоне попыток ужесточения правил продажи алкоголя на федеральном уровне: общественники всерьез продвигают так называемую инициативу «21», то есть пытаются узаконить возраст продажи спиртного с 21 года. Так на чьей стороне правда? И чем аргументируют свои позиции сторонники более лояльных условий торговли алкоголем и поборники ужесточения мер? Попытаемся разобраться в «Дневном дозоре».
Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на координационном совещании сообщил, что с начала текущего года была усилена работа совместно с органами внутренних дел в части привлечения к ответственности продавцов алкоголя, которые не соблюдают условия предоставленных лицензий. За 9 месяцев этого года штрафов за незаконную торговлю алкоголем набралось чуть не в два раза меньше, чем в прошлом году. Однако штрафами, решили чиновники, кардинально ситуацию изменить невозможно.
При этом Андрей Михеев допустил, что увеличение времени продажи в утренние часы — это вопрос дискуссионный, а сдвигать вечернее время на 1 час необходимо. Руководитель управления МВД по Псковской области Алексей Овсянников высказался в поддержку предложения комитета по экономической политике. Хотя по общероссийской практике стоит отметить, что правоохранители в превалирующем большинстве случаев выступают за ограничительные меры - алкоголизация населения способствует ухудшению криминогенной обстановки.
Напомним, 11 лет назад в стране был введен запрет на розничную продажу горячительных напитков в ночное время. Но регионам предоставлено на своем уровне устанавливать время продажи алкоголя в иное время суток. Еще при предыдущей администрации области в нормативной базе было зафиксировано разрешение на розничную торговлю алкоголем с 11 утра до 21 часа вечера. Тогда посчитали, что это снизит процент пьющего населения. Несмотря на заявления отдельных предпринимателей, общественников и даже медиков, что такого рода запреты скорее дадут эффект расширения теневого алкорынка, нежели воспитают в псковичах культуру пития. Одним из сторонников инициативы выступал экс-вице-губернатор Псковской области, руководитель аппарата региональной администрации Максим Жаворонков. Особую роль в тогдашнем ужесточении правил продажи алкоголя сыграло личное негативное отношение к алкоголю господина Жаворонкова. Либерализация норм продажи спиртного усугубит алкоголизацию населения области, считает считает Максим Жаворонков.
Крайне негативно воспринял инициативу псковских властей об увеличении времени продажи алкоголя самый известный поборник трезвости в стране, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В то время как он со товарищи пытается отвоевать у населения еще 3 года без алкоголя — увеличить возраст продажи спиртного с отметки 21 год, - псковские чиновники, образно говоря, сдают прежние позиции на фронтах борьбы за трезвость. Считать, что послабление ограничений даст положительный эффект в регулировании ситуации с так зазываемыми «квазикафе» - значит ошибаться, а подобные решения противоречат задачам, поставленных президентом, комментирует Султан Хамзаев.
Известная в Пскове общественница Елена Демченкова тоже не разделяет позиции региональных чиновников, которые предполагают, что либерализация норм розничной продажи алкоголя даст эффект в вопросе наливаек. А действительно ли в угоду трезвости населения принимаются эти решения, - задается вопросом Елена Демченкова, - или все же тут иная цель?
За время, что прошло после ограничения времени продажи алкоголя в нашем регионе, люди привыкли к правилам: спиртное купить можно с 11 утра до 9 часов вечера. Сейчас власти для чего-то пытаются выкинуть всю предыдущую работу коту под хвост, - размышляет врач-нарколог Татьяна Антонова. В Европе, приводит она пример, особенно в скандинавских странах, которые пьют никак не меньше России, ограничения порой сводятся к возможности приобретения спиртного в несколько часов в сутки. Комментарий Татьяны Антоновой.
Очевидно в ближайшее время документ по регламентированию времени продажи розничной алкогольной продукции претерпит корректировку. Как минимум, время продажи спиртного увеличится на час. Помимо вышеперечисленных нашими спикерами мнений стоит отметить важную вещь: на примере ситуации с регулированием алкогольного рынка в нашей области можно проследить отсутствие преемственности власти. Прежняя администрация в алкогольном вопросе «гайки закручивала», опираясь на статистику вымирания населения региона, в том числе и по причине масштабной алкоголизации. Нынешняя администрация области решила идти по пути либерализации алкогольных мер. Каким будет результат — покажет время.