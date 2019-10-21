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Общество

Увеличение времени продажи алкоголя - за или против?

22.10.2019 14:44|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой — вопрос с увеличением времени продажи алкоголя.

В Псковской области планируется увеличить время продажи алкоголя. Как минимум, на один час. Напомним, на данный момент в региональной нормативной базе зафиксировано разрешение на розничную торговлю алкоголем с 11 утра до 21 часа вечера. С начала этого года общественники и чиновники областной администрации прорабатывали вопрос регулирования деятельности так называемых «наливаек» или «псевдокафе», которые часто маскируются под легальный общепит и продают алкоголь вне рамок установленного времени, то есть и по ночам в том числе. С учетом того, что подобного рода заведения, как правило, располагаются на первых этажах многоквартирных домов, горожане жалуются на последствия алкогольных возлияний в микрорайонах. В конце минувшей недели на координационном совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова прозвучало предложение расширить время продажи алкоголя. Мотивировали инициативу аналогичным опытом Новгородской области: после увеличения времени продажи алкоголя там несколько десятков «квазикафе» перешли в разряд магазинов. В обществе решение воспринято неоднозначно. Многие задаются вопросом: чтобы бороться с одной проблемой нужно создавать другую? Только люди привыкли к определенным условиям, снова меняют правила? Инициатива увеличения времени продажи спиртного воспринимается неоднозначно и на фоне попыток ужесточения правил продажи алкоголя на федеральном уровне: общественники всерьез продвигают так называемую инициативу «21», то есть пытаются узаконить возраст продажи спиртного с 21 года. Так на чьей стороне правда? И чем аргументируют свои позиции сторонники более лояльных условий торговли алкоголем и поборники ужесточения мер? Попытаемся разобраться в «Дневном дозоре».

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на координационном совещании сообщил, что с начала текущего года была усилена работа совместно с органами внутренних дел в части привлечения к ответственности продавцов алкоголя, которые не соблюдают условия предоставленных лицензий. За 9 месяцев этого года штрафов за незаконную торговлю алкоголем набралось чуть не в два раза меньше, чем в прошлом году. Однако штрафами, решили чиновники, кардинально ситуацию изменить невозможно.

Все равно остается ряд проблем, в первую очередь это неравная конкуренция между магазинами, которые закрываются с учетом требований нашего областного законодательства в 9 часов, и так называемыми «псевдокафе» и барами, которые получают лицензию как объект общественного питания, хотя по факту являются просто магазинами, но вместе с тем торгуют круглосуточно алкогольной продукцией. Проблема известная. В соответствии с поручением мы проанализировали практику регионов, как развивалась в соответствии с требованием федерального законодательства история на отдельных территориях, посмотрели и у ближайших соседей тоже — сначала в 2014 году были введены дополнительные ограничения, это породило волну «псевдокафе», которые работали круглосуточно. Два года назад они отменили дополнительные ограничения, то есть привели полностью к федеральным рамкам временные ограничения, проследили динамику. Так, за 2018 год 27 объектов, которые были обозначены как пабы и «псевдокафе», перешли в режим работы магазинов, затем порядка 15 объектов также перешли на такой режим. Они никуда не делись, а стали работать на 2 часа дольше, но, как минимум, не стали работать круглосуточно и продавать продукцию круглосуточно. В соответствии с результатами такого анализа нами был подготовлен проект постановления администрации — предлагаем опробовать этот режим, может, не сразу возвращаться к полностью федеральным рамкам. Сейчас в подготовленном проекте постановления мы предлагаем час вверху и час внизу убрать.

При этом Андрей Михеев допустил, что увеличение времени продажи в утренние часы — это вопрос дискуссионный, а сдвигать вечернее время на 1 час необходимо. Руководитель управления МВД по Псковской области Алексей Овсянников высказался в поддержку предложения комитета по экономической политике. Хотя по общероссийской практике стоит отметить, что правоохранители в превалирующем большинстве случаев выступают за ограничительные меры - алкоголизация населения способствует ухудшению криминогенной обстановки.

Мы поддерживаем эту идею, и временные рамки достаточно корректно там указаны. Надо сказать, что силовые структуры активно в этом направлении работают, не далее как 2-3 дня назад была изобличена большая сеть , которая занималась производством и распространением контрафактной алкогольной продукции на территории Псковской области. Мысли абсолютно здравые, мы их поддерживаем.

Напомним, 11 лет назад в стране был введен запрет на розничную продажу горячительных напитков в ночное время. Но регионам предоставлено на своем уровне устанавливать время продажи алкоголя в иное время суток. Еще при предыдущей администрации области в нормативной базе было зафиксировано разрешение на розничную торговлю алкоголем с 11 утра до 21 часа вечера. Тогда посчитали, что это снизит процент пьющего населения. Несмотря на заявления отдельных предпринимателей, общественников и даже медиков, что такого рода запреты скорее дадут эффект расширения теневого алкорынка, нежели воспитают в псковичах культуру пития. Одним из сторонников инициативы выступал экс-вице-губернатор Псковской области, руководитель аппарата региональной администрации Максим Жаворонков. Особую роль в тогдашнем ужесточении правил продажи алкоголя сыграло личное негативное отношение к алкоголю господина Жаворонкова. Либерализация норм продажи спиртного усугубит алкоголизацию населения области, считает считает Максим Жаворонков.

Мое отношение к алкоголю не поменялось, я считаю, что любая доза идет во вред, поэтому те нормативные ограничения, которые устанавливались и, я надеюсь, в дальнейшем будут устанавливаться, должны идти на пользу. В данном случае ситуация в регионе, с моей точки зрения, будет ухудшаться. Я не очень сильно погружен в то, как региональные власти в Пскове смотрят на эту проблему, но мне кажется, что все-таки употребление алкоголя, если мы говорим про рестораны, кафе, должно происходить в тех местах, где помимо алкоголя еще и прием пищи ведется, а не в учреждениях, которые специально создаются исключительно для возлияния. Я думаю, что любой здравомыслящий человек в состоянии определить — учреждение создавалось для того, чтобы можно было здесь покушать, или для того, чтобы принять чекушку и закусить. Таким учреждениям нет места в общепите.

Крайне негативно воспринял инициативу псковских властей об увеличении времени продажи алкоголя самый известный поборник трезвости в стране, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В то время как он со товарищи пытается отвоевать у населения еще 3 года без алкоголя — увеличить возраст продажи спиртного с отметки 21 год, - псковские чиновники, образно говоря, сдают прежние позиции на фронтах борьбы за трезвость. Считать, что послабление ограничений даст положительный эффект в регулировании ситуации с так зазываемыми «квазикафе» - значит ошибаться, а подобные решения противоречат задачам, поставленных президентом, комментирует Султан Хамзаев.

Отдельные руководители отдельных регионов все время оправдывают якобы запросом общества и пытаются расширить легальное время продажи алкоголя. Конечно же, это не так, общество добровольно никогда об этом не просило и не просит. Как правило, это интересы отдельных узколобых коммерческих групп, лоббистских групп — водочников, пивников и прочих представителей коммерческой отрасли. Что дает расширение времени продажи алкоголя? Только негативную динамику, это усложнение криминогенной статистики, многих других негативных проявлений по вине потребления алкоголя. Есть такое заблуждение — если алкоголь продавать до 00.00, то легальный рынок будет расти, а нелегальный сокращаться, что не так. Нужно понять, что легальная часть алкогольной отрасли живет параллельно и отдельно от нелегальной. Нелегальная продается там, где есть коррупционная емкость и несостыковка в деятельности правоохранительных органов с точки зрения эффективности их работы, поэтому я считаю, что расширение времени продажи алкоголя — неправильное действие, тем более это не совпадает с теми задачами, которые президент поставил перед главами субъектов РФ с точки зрения защиты здоровья граждан. Я имею ввиду качество жизни, долголетие граждан, вовлеченность в занятие спортом. В Псковской области с приобретением алкогольной продукции проблемы нет. Ее не то чтобы достаточно, ее в избытке. Те, кто знают проблемы региона, прекрасно понимают, о чем я говорю. Я считаю, что это неправильный шаг - расширять время продажи алкоголя, не нужно этого делать. Уж точно это никак не повлияет на борьбу с алкоголизмом. Это догма, это надо понять.

Известная в Пскове общественница Елена Демченкова тоже не разделяет позиции региональных чиновников, которые предполагают, что либерализация норм розничной продажи алкоголя даст эффект в вопросе наливаек. А действительно ли в угоду трезвости населения принимаются эти решения, - задается вопросом Елена Демченкова, - или все же тут иная цель?

Я считаю, что так нельзя делать, потому что большое значение имеет то, какая у нас цель. Если цель - перераспределить финансовые потоки и отойти от незаконной продажи алкоголя в псевдокафе и отдать эти потоки сетям или кому-то еще, то есть легализовать, то, может быть, эффект будет. А если речь о снижении употребления алкоголя населением, то эта мера, конечно, отрицательная.

За время, что прошло после ограничения времени продажи алкоголя в нашем регионе, люди привыкли к правилам: спиртное купить можно с 11 утра до 9 часов вечера. Сейчас власти для чего-то пытаются выкинуть всю предыдущую работу коту под хвост, - размышляет врач-нарколог Татьяна Антонова. В Европе, приводит она пример, особенно в скандинавских странах, которые пьют никак не меньше России, ограничения порой сводятся к возможности приобретения спиртного в несколько часов в сутки. Комментарий Татьяны Антоновой.

Общество всегда остро все новое воспринимает, особенно по ограничениям. Доказывали длительное время, говорили о том, что это правильно, что это в рамках и планах здорового образа жизни. Теперь оказывается, что надо раздвигать эти рамки, на чем обосновывалось это, я не знаю. То ли бюджеты не наполняются, или та категория людей, которая страдает алкогольными проблемами, требует как можно раньше открытие ларьков. Я понимаю, что на что-то ссылались. Я не была сторонником принятия таких решений, но слышала о конечном результате. Когда в обществе так часто меняются такие судьбоносные решения, это не есть хорошо. Мы же знаем, что Псковский регион не самый благополучный — фиксируются и заболеваемость алкоголизмом, и алкогольным психозом, и если приучать людей к порядку, то это надо делать постоянно, системно и продолжительно. Я не отношусь к таким решениям хорошо. Что у нас - нет других способов с псевдокафе бороться? Сколько таких псевдокафе, сколько они существуют, кто позволяет им существовать? Я помню эту дискуссию, что в жилых домах часто они открывались. Вся борьба сводилась к тому, что они приходили, покупали бутылку, им открывали и люди с этой бутылкой выходили. Своего назначения псевдокафе не выполняли. Это псевдокафе, это даже не кафе. Если это единственный способ, то мы будем все время идти по пути расширения этих границ, можно и с 8 утра начинать продажу.

Очевидно в ближайшее время документ по регламентированию времени продажи розничной алкогольной продукции претерпит корректировку. Как минимум, время продажи спиртного увеличится на час. Помимо вышеперечисленных нашими спикерами мнений стоит отметить важную вещь: на примере ситуации с регулированием алкогольного рынка в нашей области можно проследить отсутствие преемственности власти. Прежняя администрация в алкогольном вопросе «гайки закручивала», опираясь на статистику вымирания населения региона, в том числе и по причине масштабной алкоголизации. Нынешняя администрация области решила идти по пути либерализации алкогольных мер. Каким будет результат — покажет время.

Источник: Псковская Лента Новостей
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