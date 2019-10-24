Общество

Главный архитектор Пскова заявил о необходимости возобновления работы Градсовета

Работу Градостроительного совета необходимо возобновить. Такое мнение высказал главный архитектор Пскова Евгений Скачков на пресс-конференции 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Допускаю, что упущения в работе Градостроительного совета были», - заявил он и добавил, что в Градсовете необходимо изменить подход к работе.

Евгений Скачков также предложил ввести три новшества в работе Совета. Необходимым он счел создание рабочих мобильных групп - ландшафтных, дизайнерских, объемно-пространственных. «Это позволит намного облегчить работу Градостроительного совета», - уверен спикер.

Второй момент - присутствие на заседаниях Градсовета докладчика и оппонента. Третий - присутствие простых жителей. «Хотелось бы видеть в Градсовете представителей от населения», - заявил он.