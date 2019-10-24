Общество

Предприниматели, сдающие в наем жилые помещения, могут не использовать при расчетах с клиентами контрольно-кассовую технику

Согласно положениям Федерального закона от 06.06.2019 №129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) освобождены сразу несколько видов предпринимательской деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Наиболее полно данный перечень представлен в п. 2 ст. 2 Закона о применении ККТ. В соответствии с ним не использовать ККТ при своих расчетах с клиентами могут индивидуальные предприниматели (ИП), которые продают билеты в государственный или муниципальный театр с рук или с лотка без использования сетей связи, а также ИП, сдающие в наём жилые помещения, в том числе совместно с машино-местами, расположенные в многоквартирном доме, принадлежащие этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности.

А вот индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги, получили временную отсрочку. Согласно Закону она действует до июля 2021 года.

ККТ также может не применяться при осуществлении расчетов: ТСН, ЖСК и иными специализированными потребительскими кооперативами при оказании услуг своим членам в рамках уставной деятельности; образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере образования; физкультурно-спортивными организациями; домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами и некоторыми другими организациями при оказании услуг населению в области культуры.

Введено послабление для интернет-магазинов. Теперь курьер может не пробивать чек при доставке, а показать его в виде QR-кода, который покупатель отсканирует на свой телефон, чтобы по нему можно было найти чек самостоятельно в приложении ФНС. При этом, однако, должно быть соблюдено условие: интернет-магазина должно быть приложение, которое позволяет отправлять QR-код, а на смартфоне клиента - приложение ФНС, которое считывает QR-коды.