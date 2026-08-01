Эксперт назвала продукты, которые запрещено есть кормящим матерям

Кормящим матерям запрещено есть рыбу с высоким содержанием ртути, например, тунца и рыбу-меч, сообщила заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию Наталья Трифонова.

«Абсолютных запретов немного. Рыба с высоким содержанием ртути (тунец, рыба-меч, акула) - ограничивается. Некоторые лекарственные препараты требуют временного прекращения или прерывания кормления - это решается с врачом», - сказала Трифонова, отвечая на вопрос о продуктах, которые для кормящих матерей под строгим запретом.

Она добавила, что кормящим мамам следует постепенно вводить в рацион аллергенные продукты, нужно наблюдать за реакцией ребенка. Эксперт подчеркнула, что это не запрет, а разумная осторожность.

Врач отметила, что концепция жестких диет для кормящих мам - это пережиток прошлого, не имеющий доказательной базы. Их питание должно быть разнообразным, полноценным и вкусным, пишет РИА Новости.

«Кофеин в умеренных количествах (до 200–300 мг в сутки, то есть 1–2 чашки кофе) разрешен: в грудное молоко проникает лишь около 1% от принятой дозы», - добавила Трифонова.

По ее словам, питание мамы напрямую влияет на состав молока - в частности, на его жирнокислотный профиль. Поэтому, если в рационе преобладают ультраобработанные продукты, богатые омега-6 жирными кислотами (полуфабрикаты, чипсы, фастфуд), а омега-3 не хватает - это отразится на составе молока.

Специалист рассказала, что абсолютных противопоказаний кормления грудью немного со стороны матери.