Новый асфальт и тротуары появятся во дворе дома №11 на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках

Во дворе дома №11 на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках стартовали работы по благоустройству. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина.

Фото: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

По ее словам, подрядная организация уже приступила к демонтажу старого покрытия и подготовке территории к дальнейшему ремонту. В рамках проекта планируется обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок тротуары и выполнить другие работы, которые сделают двор более комфортным и безопасным для жителей.

Депутат отметила, что будет держать ход ремонта на личном контроле, чтобы все работы были выполнены качественно и в установленные сроки.