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Новый асфальт и тротуары появятся во дворе дома №11 на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках

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Во дворе дома №11 на улице Матвея Кузьмина в Великих Луках стартовали работы по благоустройству. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина.

Фото: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

По ее словам, подрядная организация уже приступила к демонтажу старого покрытия и подготовке территории к дальнейшему ремонту. В рамках проекта планируется обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок тротуары и выполнить другие работы, которые сделают двор более комфортным и безопасным для жителей.

Депутат отметила, что будет держать ход ремонта на личном контроле, чтобы все работы были выполнены качественно и в установленные сроки.

«Совсем скоро двор станет еще одним уютным и современным пространством для жителей», — подчеркнула Юлия Ярышкина.
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Пресс-портреты

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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