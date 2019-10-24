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Общество

Архсовет: Достучаться до чиновников

25.10.2019 13:25|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой создание Архсовета в Пскове. 

Псковские архитекторы, реставраторы и градозащитники объявили о создании общественного объединения под названием «Архсовет». Как было заявлено, профессиональное сообщество консолидируется в связи с тем, что власти не реагируют на запросы (в том числе сделанные официальным порядком) различных общественных организаций, в данном случае культурной направленности.

Звоночки к тому, что в регионе наметился провал в коммуникации власти и общественных институтов, уже были. Например, подбор лояльного состава Общественной палаты региона, деградация ее прямого назначения; категорическое нежелание ответственных служб политико-медийного блока областной администрации «пропускать» в публичное поле острые темы, стремление их умолчать, а иногда и представить главе региона искаженную информацию, таким образом дискредитируя общественные организации; наблюдается стагнация работы совета по культуре при губернаторе и градсовета при городской администрации, практически исчезла прежняя практика встреч руководства региона со СМИ. Примеров можно приводить много.

Если говорить об острых темах в разрезе историко-культурного наследия, то здесь их набралось тоже немало: это и скандал с так называемыми муралами в исторической части Пскова, и не обсужденное с общественностью желание установить на набережной то списанный катер, то незаконченную скульптурную композицию. С крупными реконструкциями общественных пространств в областном центре - скандал на скандале: проекты ремонтов площади Ленина, улиц Фабрициуса и Поземского публично не обсуждаются, до городского сообщества доносятся лишь отголоски отдельных споров, например, о сносе части деревьев.

Темой года для региональной культуры можно назвать признание десяти псковских храмов в качестве объектов ЮНЕСКО. Однако никакой информации о дальнейшем брендировании этого события, реставрации этих объектов нет, ее не могут получить даже специалисты искусствоведы и реставраторы, органы исполнительной власти плюют на официальные запросы региональных представительств Союзов архитекторов, реставраторов и ВООПИК. Как нет реакции у ответственных руководителей комитетов по культуре и ОКН и на обращения представителей прессы: просто полное игнорирование. В лучшем случае на письма присылается отписка, процесс обычного, вернее, еще до недавнего времени привычного общения и обмена информацией заступорился.

Сегодня в «Дневном дозоре» мы представим вам экспертные мнения общественников, которые устали терпеть хамство со стороны чиновников и хотят дать понять: то, что сейчас происходит по отношению отдельных чиновников к вполне нормальным запросам общества - это не правильно и так не должно быть.

Итак, ответственным секретарем нового общественного объединения стала замруководителя регионального ВООПИК, искусствовед Ирина Голубева. Вот как она оценивает работу методсовета при комитете по ОКН, заседания которого до весны этого года проходили еженедельно, а в последние полгода - по пальцам пересчитать.

«Три раза был методсовет с апреля месяца, при чем один из них повторный, то есть, по одному и тому же вопросу. Почему мы сейчас страдаем дефицитом информации о том, что происходит у нас с памятниками, ведь комитет по охране объектов культурного наследия работает. Он достаточно большой по штату, как мне говорили, больше чем департамент министерства культуры. Они постоянно выдают письма, бумаги, ответы, приветы, какие-то разработки, но что фактически делается нам совершенно неизвестно. В частности, меня интересует: летом 10 наших объектов вошли в список культурного наследия. Очень важный вопрос сейчас кто этим занимается? Ведь это начало другой деятельности, и другого формата, и уровня. Либо должны быть люди, которые в администрации несут ответственность за состояние и существование этих памятников, которые все находятся в ведении Псковской епархии. Кроме того, согласно международной конвенции и той номинации, благодаря которой объекты были приняты в список всемирного наследия — план управления. Вот система управления, которая должна действовать уже в течение нескольких месяцев, нам просто неизвестна».

Отметим, на методическом совете обсуждаются проекты и острые вопросы сохранения объектов культурного наследия в Пскове. Подчеркнем, программа «Дневной дозор» предоставила руководству комитета право ответного слова на заявление общественников, желания общаться у чиновников нет и со сми. Напомним, что научно-методический совет при комитете по ОКН до недавних под был не единственной площадкой для общения властей с профессиональным культурным сообществом. При губернаторе Андрее Турчаке постоянно действующим коллегиальным органом был совет по культуре. Одним из самых статусных и опытных его членов был доктор исторических наук, профессор, известный археолог Анатолий Кирпичников. Он приветствует создание Архсовета в Пскове, особенно на фоне того, что на запрос о возрождении деятельности совета по культуре при губернаторе Псковской области он ответа так и не получил, хотя за последние полтора года обращался с предложением несколько раз.

«К сожалению, никакого ответа не было. Я мотивировал во втором письме, что Псков получил 10 памятников под охраной ЮНЕСКО. Ведерников, я с ним 1 раз в жизни виделся, год тому назад, и он согласился, что такой совет нужен. А потом ЮНЕСКО 10 памятников «окрылило», поэтому я полагал, что как раз очень удобно такой совет создать. Важно, чтобы его, хотя бы формально, возглавлял губернатор, тогда будет какое-то движение. Мнение губернатора мне пока неизвестно».

В последние три года прекратил работу и созданный еще в 2011 году сити-менеджером Пскова Петром Слепченко градостроительный муниципальный совет. Жаркие дискуссии, полярные точки зрения, нелицеприятные мнения для власти - все это работало и приносило конструктивные для городской среды Пскова плоды до 2017 года. Сейчас, как отметил главный архитектор Пскова Евгений Скачков, его деятельность планируется возобновить и обновить. Кстати, Евгений Скачков стал единственным представителем исполнительной власти, кто пришел в общественный пресс-центр ПЛН и открыто поддержал созданный Архсовет.

«Со своей стороны я скажу следующее: я приветствую создание Архсовета, это надежная группа по многим областям в вопросах архитектуры и градостроительства. Что касается взаимодействия. На мой взгляд, оно будет очень тесное, рабочее, еженедельное и, я бы даже сказал, ручное. Я также планирую, что наши встречи будут еженедельным, определим какой-то день, скорее всего, это будет понедельник или пятница: в начале недели начинают обсуждаться вопросы, а в конце подводятся итоги. На встречах мы будем обсуждать не только важные и основные моменты, будем начинать с мелочей, они также очень важны. А что касается ручного режима — это постоянный открытый диалог, всегда на связи — и телефон, и электронно».

В обществе бытует мнение, что псковские градозащитники только тем и занимаются, что критикуют. Однако кто спорит с тем, что властям самим выгодно иметь площадки, где так называемые «крикуны» и «недовольные» могли бы что называется «выпустить пар»? Да сами власти и препятствуют этому, опровергая истину: не можешь предотвратить -возглавь процесс. Слова приписывают итальянскому философу Никколо Маккиавелли. Вместо того, чтобы работать с общественным мнением, спорить, убеждать и формировать лояльную среду, идет полное игнорирование. Такого безобразного отношения к общественному мнению, отмечают наблюдатели, не было все 25 лет работы администрации Псковской области. Но псковские архитекторы от власти мудрости не ждут, была бы хотя бы открытость, свидетельствующая о небезразличии к мнению населения. Например, по какой-то причине сейчас кулуарно решается судьба масштабной и многострадальной территории стадиона «Электрон». Комментарий архитектора Ларисы Нуколовой.

«Вдруг узнаешь, что там уже и проект сформирован, в соцсетях показывают фотографии о том, что там уже начались работы, и абсолютно никакой информации. Понимаете, когда городское сообщество совершенно не сформировано и разрознено, но все-таки оно находит в себе силы объединится вокруг какой-то общей идеи, общегородской идеей, отставлять в сторону это сообщество, и приходить на участок, как будто до тебя здесь ничего не было, не информировать население, переформатировать городское общественное пространство... Даже по законодательству нельзя этого делать, рекреационные зоны нельзя переформатировать по Земельному кодексу. Это абсолютная, 100-процентная градостроительная политика. Наша позиция в том, что ненужно приглашать Иванова, Петрова, Сидорова на какие-то кулуарные беседы. Давайте жить открыто потому, что это пространство должно существовать и должно быть преподнесено городскому сообществу, потому что люди населяют этот город»,

В ближайшее время планирует проявить свою активность Общественный совет при государственном комитете по охране объектов культурного наследия. Его руководитель, Наталья Савицкая, сообщила «Дневному дозору», что орган попытается достучаться до чиновников.

«Общественный совет при комитете по охране памятников культурного наследия предполагает поиск правильных путей и решений для нашего города. Мы должны информировать о работе нашего комитета: что происходит в городе по объектам культурного наследия. В то же время, мы можем спросить с комитета, если на каких-то объектах происходят непонятные нашим людям работы. Сейчас мы строим план нашей работы с привлечением специалистов, людей, которым дорог наш город, и надеемся, что наша работа принесет пользу. Первое заседание уже прошло. Есть команда - 7 человек, это активные и заинтересованные люди. 14 ноября в 17:00 на улице Конной, дом 2 будет второе заседание. Мы собираемся утвердить план работы нашего совета. Там будет председатель нашего комитета - Тихамирова Наталья Владимировна, будут специалисты. Мы приглашаем всех желающих, кому интересны объекты культурного наследия, присутствовать на наших заседаниях. Надеемся, будем освещать очень важные моменты на ПЛН. Комитет понимает, что мы будем задавать вопросы, что мы любим наш город, и мы хотим принять участие в том, что происходит. Но есть ощущение настороженности, может быть, даже непонимания, однако мы надеемся на конструктивные отношения».

Конструктивное взаимодействие возможно построить, если общественники и власти будут слышать друг друга. В данный момент отдельные представители органов исполнительной власти, возможно, в силу неопытности, пытаются сделать вид, что их точка зрения - единственно правильная. Все то, что было сделано в сфере градостроительства в Пскове за последнюю 1000 лет - им не нравится. Мало того, что это подход дилетантов, он не имеет ничего общего с работой управленцев. Даже делая скидку на то, что общественники бываю не простые, крикливые, даже ангажированные. Но нужно уметь слушать и слышать. Именно это отличает истинного руководителя от дилетанта с деспотичной позицией.

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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